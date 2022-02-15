Секстремістка FEMEN влаштувала голий протест біля посольства США в Києві: фото, відео

Активістка протестувала проти панікерської політики США.

Секстремістка FEMEN провела у вівторок, 15 лютого, протест біля посольства США в Києві, щоб висміяти панікерську політику Сполучених Штатів, яка призвела до ланцюгової реакції закриття посольств та евакуації персоналу.

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Країна, з якої тікають, приречена залишатися з ворогом наодинці, заявили в FEMEN. Організація звернулася до міжнародного загалу зі слоганом "Don't be a pussy!" (Не будьте боягузами!)

Під час свого протесту секстремістка демонструвала, ймовірно, пістолет та вилазила на мармурову таблицю перед дипломатичною установою з написом "Посольство Сполучених Штатів Америки". Активістка була одягнена у військову амуніцію: берці, наколінники, шапку з тактичними окулярами. Мала також напоясну сумку та вдорожню валізу, поверх якої була надягнена плитоноска. На руці жінки був напис "FEMEN", а на грудях – слоган "Don't be a pussy!"

FEMEN влаштували оголений протест біля посольства США в Києві

Нагадаємо, 14 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що через загрозу імовірного нападу РФ Сполучені Штати тимчасово переміщують своє посольство в Україні з Києва до Львова.

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