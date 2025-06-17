Наслідки атаки на Одесу / © ТСН

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Росіяни атакували історичний центр Одеси. Російські терористи вдарили по житлових будинках, інклюзивному центрі для дітей, дитячому садочку та церкві. Тіло загиблої жінки витягли з-під завалів, ще 17 людей дістали травми різного ступеня важкості. Традиційно ворог бив на світанку, коли люди спали і не встигали вибігати до укриттів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Близько четвертої ранку історичний центр Одеси здригнувся від потужних ударів. Попри те, що більшу частину «Шахедів» Сили оборони знищили ще над морем, кілька дронів прорвалися до узбережжя та атакували цивільну інфраструктуру. Люди прокидалися від вибухів, намагалися вибігти надвір, натомість одразу опинялися під завалами, згадує потерпілий.

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«Під ліжко сів, накрився і пряме влучання зверху. Секунда — і я під завалами: під дошками під камінням. Чув, дівчинка жила з бабусею, почали кричати мене кликати я намагався потрапити у коридор, але вже все було у вогні. Я намагався загасити, спасти, але у мене не вийшло. Я встиг схопитися за вікно, за кабеля повиснути і стрибнув вниз, побіг по склу», — сказав Олександр Паламарчук.

Олександр Паламарчук. / © ТСН

За кілька годин під завалами знайшли мертвою його 60-річну сусідку. Люди з жахом згадують як все навкруги горіло та падало, і як намагалися рятувати один одного.

Рятувальники виводили з середини палаючих будівель людей, діставали переляканих тварин. З постраждалими працювали психологи.

У спеціально створеному штабі потерпілим допомагають оформити документи на грошову компенсацію. Проблему із житлом влада обіцяє вирішити.

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«Якщо постраждала дуже сильно квартира, з міського бюджету ми надаємо гроші на оренду житла до одного року, поки ми все це будемо приводити до ладу мешканці мають можливість жити в квартирах яку вони будуть орендувати», — каже голова Приморської адміністрації Марат Корольов.



Росіяни вдарили також і по інклюзивно-ресурсному центрі для дітей. Прямий удар «Шахеда» у дах і другий поверх. Вночі тут був охоронець, він дивом вижив.

Щойно оперативні служби обстежили постраждалі обʼєкти, прибула важка техніка та комунальники. Вони оперативно прибрали уламки з вулиць та допомогли закрити вікна плівкою та щитами. Кількість пошкодженого у місті житла ще рахують.

Нагадаємо, вночі РФ здійснила масовану атаку по Україні. Зокрема, ворог вгатив по Києву, Одесі та Запоріжжю.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОДЕСИТИ розповіли ПРО ЖАХ ПЕРЕЖИТОГО вночі через АТАКУ ШАХЕДІВ



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