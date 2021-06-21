Села перетворилися на річки: збитки від підтоплень на Буковині оцінили у десятки мільйонів гривень

Місцеві сподіваються, що компенсації виплачуватиме держава, а не область.

На Буковині після потужної зливи десяток сіл буквально попливли. Потужний потік разом із багнюкою та камінням змивав усе на своєму шляху. Підтоплені будинки, городи, зруйновані дороги.

Про це із місця подій повідомляє кореспондент ТСН Валерій Кузнецов.

У селі Вікно за 30 кілометрів від Чернівців затоплені городи і досі по коліна. А вчора, за словами одного із господарів, рівень сягав півтора метра. Чоловік сам дивом зумів врятуватись, бо потоком вирвало ворота і вода ринула у подвір’я. «Це город, був город, затопило, то з нього немає нічого. Десь до грудей точно було. Починалось все з раптового дощу, пішов дощ, вийшов на двір, бачу біда», - каже Степан Пужняк.

Саме Вікна найбільше постраждали від зливи. Підтоплені майже всі двори, особливо ті, які у низині. На кількох вулицях люди досі оговтуються від стихії, виносять багнюку з будинків.

Хто компенсуватиме збитки селяни поки не знають. І лише показують кадри, які напередодні відзняли. На них вулиці – наче гірська бурхлива річка, шалений потік води, разом з багнюкою, гіллям і камінням зносить все на своєму шляху.

Злива почалась раптово. За лічені хвилини вода вийшла із потоків і затопила вулиці. Стримували бурхливу річку лише людські паркани. Тай й ті з силою виривало. «Десь метр двадцять гарантія і дуже широка, метрів п’ять, лило страшне», - каже свідок повені Дмитро.

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Дивом кажуть місцеві - ніхто не постраждав, бо пливло усе. «Вода раптово зайшла, мене два рази кидала до землі, тримався, бо я плавати знаю, але дуже живо вода підійшла», - додає Василь.

Пан Василь не стримує сліз. Воду з подвір’я лиш відкачали рятувальники, але хата досі вся замулена. Меблі, техніка – все зіпсовано. 70 будинків лише в одному селі були підтоплені. «Кури потопились, пшениця біля тонни – замочилась», - каже місцева мешканка Орися Чоботар.

Комісія із сільради з самого ранку обходить всі подвір’я у Вікнах і описує збитки. «Відсотків 90, де було затоплення, там фактично сількосподарська продукція пропала повністю», - констатує голова Вікнянської ОТ Іван Ковалюк.

Збитки вже оцінюють у десятки мільйонів гривень, кажуть в обласній адміністрації. Хто буде їх виплачувати чиновники поки не знають, сподіваються на підтримку держави. «Орієнтовно - це цифра декілька десятків мільйонів гривень, цифри будуть зрозумілі впродовж наступних двох днів. Це напевно не обласний бюджет», - каже перший заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк.

Звідки взявся такий стрімкий потік води - достеменно фахівці не знають. Ймовірно, кажуть, земля вже просто не може поглинати дощі, які чи не щодня лиють на Буковині. «Дощі тривають понад два тижні, земля переповнена, ця вся вода зносилась в нижні точки населених пунктів», - запевняє керівник управління з реагування Віктор Колодрівський.

А ще винуватять селян, які захаращують спеціальні рови, якими вода мала б стікати до річки. Всього від зливи на Буковині постраждало 17 сіл.

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