"Дуже кепські справи": жителів однієї із областей закликають негайно евакуюватись

Російські дрони та КАБи роблять життя у прифронтових селах неможливим. На Запоріжжі оголошено обов’язкову евакуацію ще з п’яти населених пунктів — на безпеку чекають 40 дітей із 26 родин. Їх планують розмістити на Черкащині. Тим часом рятувальники продовжують вивозити людей із «сірої зони», що розширюється.

Як під обстрілами залишали рідні домівки мешканці села Микільське — бачила кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.

«Від медицини нічого не залишилось»

На збори та прощання з будинком у мешканців Микільського є лише кілька хвилин. У небі над селом постійно чергують російські ударні дрони, готові атакувати будь-яку ціль.

Пані Ольга, яка все життя пропрацювала в медицині, не стримує сліз у транзитному центрі Запоріжжя. Її робоче місце і спокійне життя знищили окупанти.

Ольга, переселенка з Микільського: «Дуже кепські справи у нас в селі. Я працювала в медицині — теж розбили, нічого не залишилось. Люди вже виїжджають відтіль, хорошого мало. Може, до дитини поїду на Чернігівщину, в батьківську хату. Дуже важко все це кидати. Нехай вони горять в пеклі, як вони набридли!»

Життя у «сірій зоні»

Село розташоване за 20 кілометрів від лінії зіткнення, проте останнім часом воно фактично опинилося у «сірій зоні». Обстрілів стало настільки багато, що вижити там без допомоги рятувальників стає дедалі важче. Будинок пані Олександри, наприклад, днями стер із землі російський КАБ.

Олександра, переселенка з Микільського: «До нас прилетіло 6-го числа. Хату розбило, нічого не залишилося. Слава Богу, що всі живі, діти не постраждали. Виїхали, бо нам просто немає де жити, і там уже дуже небезпечно».

Інша мешканка, пані Марина, до останнього намагалася врятувати побут, але постійні ремонти після прильотів стали безсенсовними.

Марина, переселенка з Микільського: «Ми в самому центрі живемо. У нас уже не раз вікна вилітали, стеля вся порепалася. Тільки ремонти поробили — і все нанівець. Раніше як було: прилетить — ми виїжджаємо в інше село, чекаємо, поки тривога закінчиться, і повертаємось. Але тепер страшно, звісно, дуже страшно».

[Image: A group of elderly women and children sitting on benches inside a transit center, surrounded by plaid bags and pet carriers. One woman is holding a small brown dachshund (taxa) while wipes tears from her face.]

Села-привиди: по 7 людей на тисячне поселення

Під час останнього рейсу рятувальникам вдалося вивезти з Микільського 11 людей, серед яких четверо дітей та навіть жінка з таксою. Офіцери громад констатують: колись живі та великі села перетворюються на пустки.

Юрій Голінько, офіцер-рятувальник громади: «У селах, де раніше проживало понад 1000 людей, зараз залишилося по сім чоловік. Ми наголошуємо: треба евакуйовуватися до більш безпечних місць, поки це можливо».

Наразі евакуйованих розмістили у транзитному центрі Запоріжжя. Тут вони отримують гаряче харчування, медичну допомогу та консультації психологів. Далі люди зможуть обрати — залишитися в обласному центрі чи вирушити до Черкащини, яку посадовці підготували для довготривалого проживання сімей із дітьми.

