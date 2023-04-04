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Селище Кам'янське розділила лінія зіткнення: як мешканці живуть по сусідству із фронтом

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Селище Кам'янське розділила лінія зіткнення: як мешканці живуть по сусідству із фронтом

Мешканці йти зі своєї землі, навіть під майже щоденним шквалом російського заліза, не збираються.

Селище Кам'янське, що на Запоріжжі частково контролюється нашими силами оборони, частково - росіянами, відтак вогневі контакти виникають на відстані сотень, а то й десятків метрів. Однак, попри це - лінія зіткнення тут вже тривалий час - без руху. І, як майже у всіх прифронтових селах й містах, тут продовжують жити десятки цивільних, йдеться в ТСН.

Ділянку траси перед самим Кам’янським росіяни прицільно обстрілюють керованими протитанковими ракетами. Кілька автівок, які не змогли проскочити ці кількасот метрів стоять понівеченими обабіч. Село розбите на друзки, кожна друга хата з дірками в стінах, або ж геть без стін. Повалені стовпи електромереж, на вулицях - сотні кратерів від важких калібрів. Фронт всього за кілька вулиць звідси.

Лінія фронту нині проходить по самому Кам’янському, наші сили оборони тримають північну частину селища, російські терористи - південну, лінія розмежування проходить по річці, яка й ділить селище на дві частини.

Частіше ворог тут обстрілює  артилерією. Повітряна тривога в Кам’янському - не потрібна, оскільки небезпека обстрілів існує цілодобово. Через це місцеві намагаються зайвий раз не виходити на вулицю. Хіба, коли волонтери приїздять. “Буквально зранку фосфором обстреливали, по-різному, завжди все по-різному”, - каже волонтерка.

Під тими обстрілами волонтери приїжджають двічі на тиждень. Везуть хліб, овочі, крупи, консерви й головний дефіцит тут - питну воду. “Баки є, дощову ми збираємо, десь так помити щось, попрати, а так взагалі проблема з водою”,- розповідають місцеві. 

Привозять і корм для котів з собаками, яких в селищі лишилося чи не більше, ніж людей.

Пункт для видачи гуманітарки місцеві обладнали на більш-менш цілому подвір’ї. Таких в селищі - на пальцях можна порахувати.

Пані Лідія лишилася в Кам’янському сама, всі рідні виїхали. Час до часу ходить в сусіднє село, щоб звідти доїхати до аптеки. Нещодавно довелося надавати першу допомогу пораненому сусіду. “Прилетіло і осколком його в щоку ранило. Прийшов увесь у крові, згустки, як ото свиню ріжеш, такі згустки в рукавах, водою, перекисом, що було, одразу замили, потім швидку викликали”, - розповідає жінка.

Кожен день для цих людей - справжнісінька рулетка, на кону якої життя. Та попри це, йти зі своєї землі, навіть під майже щоденним шквалом російського заліза, не збираються. Мріють вдома зустріти нашу перемогу й такий омріяний мир.

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Дата публікації
Перегляди
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