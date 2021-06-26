Село під Києвом після 30-градусної спеки засипало величезним градом (фото, відео)

Град розпочався несподівано.
Село Бобрицю, що розташоване у Києво-Святошинському районі Київської області, вдень 26 червня засипало величезним градом.
Про це ТСН.ua розповіли очевидці.
За їхніми словами, град почався несподівано.
"До цього трималася 30-градусна спека. Аж раптом з неба посипався лід. Ледве встигли сховатися", - розповів нам місцевий мешканець Павло.
Уже за мить зелені газони та все довкола було всипано градом.
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