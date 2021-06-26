Село під Києвом після 30-градусної спеки засипало величезним градом (фото, відео)

Село під Києвом після 30-градусної спеки засипало величезним градом (фото, відео)

Град розпочався несподівано.

Село Бобрицю, що розташоване у Києво-Святошинському районі Київської області, вдень 26 червня засипало величезним градом.

Про це ТСН.ua розповіли очевидці.

За їхніми словами, град почався несподівано.

"До цього трималася 30-градусна спека. Аж раптом з неба посипався лід. Ледве встигли сховатися", - розповів нам місцевий мешканець Павло.

ТСН.ua

Уже за мить зелені газони та все довкола було всипано градом.

Село Бобрицю під Києвом засипало величезним градом

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