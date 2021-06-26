Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Село під Києвом після 30-градусної спеки засипало величезним градом (фото, відео)

Село під Києвом після 30-градусної спеки засипало величезним градом (фото, відео)

ТСН

Град розпочався несподівано.

Село Бобрицю, що розташоване у Києво-Святошинському районі Київської області, вдень 26 червня засипало величезним градом.

Про це ТСН.ua розповіли очевидці.

За їхніми словами, град почався несподівано.

"До цього трималася 30-градусна спека. Аж раптом з неба посипався лід. Ледве встигли сховатися", - розповів нам місцевий мешканець Павло.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Уже за мить зелені газони та все довкола було всипано градом. 

Село Бобрицю під Києвом засипало величезним градом 

Село Бобрицю під Києвом засипало величезним градом 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київ суне небезпечна погода: які опади прогнозують і скільки вони протримаються.

Погода в Україні: синоптики радять підготуватись до нового температурного рекорду

Погода в Україні: синоптики радять підготуватись до нового температурного рекорду