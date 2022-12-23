Село поблизу Кривого Рогу стало прихистком для втікачів від війни: історії людей жахають

Із чотирма дітьми ще й при надії Катерина тікала із розстріляної росіянами Великої Костромки. Інша молода родина вивезла з розбитого Рубіжного бабусю, двох котів, собаку і наплічник речей - один на всіх. Нині вони усі знайшли прихисток у Лозуватській громаді Криворізького району. Безкоштовно живуть у будинках і чекають, доки усі постріли стихнуть. І водночас чим можуть допомагають, селам, що стали їхнім тимчасовим домом, йдеться в ТСН.

Катерина в березні з чоловіком та чотирма дітьми втекли із розбитої Великої Костромки, по якій понад пів року нещадно гатили росіяни. Згадує, що свист снарядів навколо не вщухав.

Жінці невдовзі народжувати, це вже буде п’ята дитина із чоловіком. Мріяли аби маля з’явилось на світ удома, та повертатись зарано. Хоч хата більш-менш вціліла, від села мало що залишилось. А тут суттєва підтримка. “Будинок є. Нам, Слава Богу, пощастило. Хоча і сусідів убивало, наш стоїть. Нам допомагають - треба дітям одяг, грошей не вистачає - ось, будь ласка. Люди інші стали, якщо раніше було спитаєш дороги, ніхто не скаже, а зараз ще й проведуть”, - каже переселенка Катарина.

Поряд живе молоде подружжя Коробченків, які також сумують за домом, та розуміють, що навряд скоро повернуться. Коли обстріли їхнього рідного Рубіжного на Луганщині стали нестерпними, у чому були вирішили втікати. “Котів і собаку, родину - це майже все, що ми змогли забрати, рюкзак речей якийсь. Нещодавно голова Луганської області Сергій Гайдай сказав, що в районі Рубіжного, той район, де ми жили, було 186 прильотів за годину. Тобто перебувати там було просто неможливо”, - розповідає подружжя.

Доля закинула їх у село поруч із Кривим Рогом, тут їм безкоштовно надали будинок і навіть роботу. Олександр працює водієм, Анастасія - бібліотекарем. Також вони щодня приходять допомогти у соціальний центр - сортують гуманітарку, для таких як самі втікачів.

Від початку великої війни Лозуватська громада прийняла понад дві тисячі переселенців. Багато приїхали з Херсонщини, що межує з Криворізьким районом, усім надали житло та допомогу.

Відкриті для переселенців та мешканців і “Пункти незламності”, на Криворізький район таких вже пів сотні. Перші дні аварійних вимкнень світла, тут було людно. Зараз до блекаутів адаптувались. У селі кажуть, їх пережити легше. До складної зими, переконують, готові і навіть частина переселенців з громади вже поїхала. Попри відсутність газу, світла повернутись у рідні, звільнені міста і села.

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