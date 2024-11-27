Село в Україні стало одним із найкращих у світі: який вигляд воно має і що там унікального

Урич — одне з найкращих туристичних сіл світу. Таке звання невеликому селу на Львівщині присудила Всесвітня туристична організація ООН. Цьогоріч у конкурсі взяли участь майже три сотні сіл із 60 країн світу, і лише два українських потрапили до переліку переможців.

Чим унікальний Урич дізнавалася розкаже кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

Урич — тихе гірське поселення серед карпатських лісів. За понад сто кілометрів від Львова. Тут проживає трохи більше двохсот людей. Але тепер про це село знає увесь світ. Воно у списку найкращих туристичних сіл. Це перше таке міжнародне визнання для України.

Урич став відомим завдяки середньовічній фортеці Тустань. У 16 столітті вона контролювала торгові шляхи через Карпати та була важливим митним і адміністративним центром. Сьогодні від неї залишилися лише скелі. Але завдяки сучасним технологіям достатньо завантажити спеціальний додаток — і Тустань “оживе” на екрані вашого смартфона.

Фортеця Тустань

"Ця фортеця збудована на природніх скелях. І скелі гармонійно були доповнені дерев'яними стінами. Завдяки численним слідам, які збереглися на стінах, стало можливим створити графічну реконструкцію", - каже директор державного історико-культурного заповідника "Тустань" Андрій Котлярчук.



У музеї заповідника Тустань можна приміряти лицарський шолом або за допомогою VR-окулярів “пролетіти” над скелями. А ще тут зберігають унікальні дерев’яні фрагменти фортеці, які дивом збереглися з тих часів.

"Були знайдені на дні цистерн, які видовбані в суцільному камені. Завдяки тому, що не було доступу кисню, вони туда падали в момент руйнування фортеці. Бо зазвичай дерево в землі не зберігається", - додає Андрій Котлярчук.

Щороку під скелями Тустані оживає Середньовіччя. На фестивалях демонструють лицарські бої, старовинні ремесла та пригощають автентичними стравами.

Урич також береже бойківські традиції. У культурному центрі "Хата в Глибокім" можна побачити, як жили місцеві жителі понад століття тому. У автентичній бойківській хаті зібрані ужиткові речі і старовинна піч, де готували їжу і спали.

Розвиток села став можливим завдяки відновленій інфраструктурі, каже голова ОТГ. Ще сім років тому сюди майже не можна було дістатися. Тепер є дорога, тож Тустань відвідує близько 200 тисяч людей щороку. Заповідник став робочим місцем для тутешніх жителів та з сусідніх сіл. І це теж один із критеріїв, за яким оцінювали.

Бойківська хата

Цьогоріч на участь у конкурсі подали заявки майже 300 сіл із 60 країн світу. Серед переможців — два українські: Урич на Львівщині та Ворохта на Прикарпатті. Експерти оцінювали села за кількома критеріями, зокрема, збереження історії та традицій, сталий розвиток, підтримка економіки.

Тепер Урич – приклад, як зберігати спадщину і розвивати туризм. У планах — подання заявки до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Адже тут довели - навіть найменші локації можуть стати великими на туристичній карті світу.

Урич на Львівщині визнали одним із найкращих туристичних сіл світу

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 27 листопада. Перемир'я на Близькому Сході! Наступ росіян! ТЦК проти ДБР!

Читайте також: