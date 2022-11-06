Селяни на Рівненщині організували свій автодор і лагодять центральні дороги

Селяни на Рівненщині організували свій автодор - підігнали трактори, взяли лопати в руки і почали латати ями на дорогах. Спершу скинулися грошима на матеріали, а потім гуртом вийшли засипати баюри. Самоорганізувалися, кажуть, бо втомилися від бездоріжжя, а вимагати ремонту в держави не на часі – в країні війна, йдеться в ТСН.

Селяни в Карпилівці гуртом вийшли до ладу доводити вулицю. "Три-чотири мішечки цементу купив, полагодив разом з дітьми навпроти свого двору, сусід Володя напроти себе, другий напроти себе", - розповідає місцевий чоловік.

Так і виникла у людей ідея, що треба відремотувати центральну вулицю усім гуртом. "Тут проїхати не можна було, була катастрофа", - переконує місцевий підприємець.

Спершу почали збирати гроші, давали хто скільки може, але вистачило на майже 20 кубів бетону. Далі ж допомагали, хто чим - один розвозив суміш до вибоїн власними тракторами, інші - працівники школи, садочку, сільради, місцеві бізнесмени – доводили дорогу до пуття вручну.

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Всі, кажуть, розуміють, що лад бути має, але вимагати у держави таке - не на часі. "В держави зараз є свої якби обов'язки. У країні війна", - переконують люди.

"Такий ремонт - він не є стантартизований і не відповідає отим вимогам ремонтів, які потрібно", - визнає селищний голова громади.

Та він наголошує, ремонтують селяни хоч і не за держстандартами, але для себе, бо дороги тут були не найкращі. "Саме в Кисоричах насправді була одна з найгірших доріг в Україні, я не перебільшую. На ділянці ями були майже в пояс", - переконує голова.

Приклад Карпиливки надихнув усіх, люди виходять латати ями уже в 15-тьох тутешніх селах. "Ні один староста не зміг би цього зробити, якщо не вийшли масово люди", - додає Рокитнівський селищний голова Григорій Таргонський.

Після ремонту центральної вулиці селяни уже планують дати лад й іншим дорогам. Лише, кажуть, підзбирають грошей та дочекаються гарної погоди.

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