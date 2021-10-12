Селяни шоковані погромом на кладовищі: сплюндровано понад десяток могил

Невідомі зловмисники повиймали металеві хрести та порізали огорожу.

У селі Біле, на Рівненщині хтось затемна заліз на кладовище та сплюндрував поховання. Вандалів досі шукають правоохоронці, а місцеві селяни підозрюють, що наругу над могилами скоїли приїжджі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Місцева мешканка пані Олена каже, що такого ще за свого життя не бачила. На кладовищі вчинили справжній погром - сплюндровані могили, розкидані хрести, на яких ще залишилися поминальні стрічки та рушники.

Декілька хрестів, які витягли з могил, невідомі зловмисники відтягли стежкою за межі кладовища. Загалом вийняли одинадцять, а ще частину - розхитали.

Першою наругу над могилами зауважила Галина Жданюк, яка одразу розповіла про біду односельцям. “Хрести лежали за кладовищем і отак — посеред могил. Було дуже моторошно”, - каже вона.

Селяни викликали поліцію і самі стали гадати, хто ж міг сплюндрувати могили їхніх рідних. У селі проживає всього кілька сотень людей.

Місцева мешканка Антоніна Дякова припускає, що винуватцями погрому могли бути приїжджі, бо свої, на її думку, такого б не зробили. Вона каже, що вони всі разом те кладовище до ладу доводять. Однак, після цього випадку односельці почали прискіпливіше придивлятися одне до одного.

“Ми опитали ледь не кожного другого місцевого мешканця. Зараз під підозрою всі”, - каже старший дільничний офіцер поліції Сергій Дячок.

Наразі в селі обговорюють дві версії: хрести витягали заради забави або ж хтось хотів здати їх на металобрухт.

Тим, хто зробив це, за наругу над могилами тепер загрожує до трьох років за гратами. Пом’якшити покарання може тільки добровільне зізнання у скоєному в поліції.

Новини України: в Рівненській області невідомі вчинили наругу над могилами

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