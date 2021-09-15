Семеро людей загинули під час падіння літака в Бразилії: серед жертв родина місцевого магната

Семеро людей загинули під час падіння літака в Бразилії: серед жертв родина місцевого магната

Літак впав у лісопосадку й одразу вибухнув.

У Бразилії розбився легкомоторний літак. Усі громадяни, які були на борту, загинули.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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Відомо, що на борту літака було семеро людей, на жаль, ніхто не вижив. Серед загиблих - родина місцевого магната - подружжя та троє їхніх дітей, а ще пілоти.

Авіатроща сталася просто через 15 секунд після злету з невеликого аеропорту. Повітряне судно упало у лісопосадку й одразу вибухнуло.

Причини трагедії нині з'ясовує поліція.

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Новини світу: у Бразилії розбився легкомоторний літак – усі семеро пасажирів загинули

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