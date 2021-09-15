Семеро людей загинули під час падіння літака в Бразилії: серед жертв родина місцевого магната

Літак впав у лісопосадку й одразу вибухнув.
У Бразилії розбився легкомоторний літак. Усі громадяни, які були на борту, загинули.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
Відомо, що на борту літака було семеро людей, на жаль, ніхто не вижив. Серед загиблих - родина місцевого магната - подружжя та троє їхніх дітей, а ще пілоти.
Авіатроща сталася просто через 15 секунд після злету з невеликого аеропорту. Повітряне судно упало у лісопосадку й одразу вибухнуло.
Причини трагедії нині з'ясовує поліція.
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