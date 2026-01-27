У Києві лютують COVID-19 і грип

У столиці зафіксовано зростання кількості хворих на ГРВІ та коронавірус на 8,5% порівняно з попереднім тижнем. Попри загальне збільшення показників, медики зазначають позитивний вплив дистанційного навчання у школах, хоча ситуація з госпіталізаціями, особливо серед дітей, залишається тривожною.

За минулий тиждень у Києві захворіло понад 10 тисяч осіб, тоді як тижнем раніше цей показник становив 9242.

Про це ТСН.ua розповів Сергій Чумак, головний державний санітарний лікар Києва, генеральний директор ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ».

Вплив канікул та міграції населення на статистику

За словами Сергія Чумака, темпи поширення хвороб наразі не є критичними завдяки зменшенню контактів між дітьми.

«Підвищення рівня захворюваності у Києві є. Воно не таке стрімке за рахунок того, що у школах подовжили канікули і запроваджена змішана форма навчання, діти менше контактують між собою — відповідно і менше хворіють», — пояснює фахівець.

Додатковим фактором стало те, що частина мешканців столиці тимчасово виїхала з міста через проблеми з електроенергією та опаленням після російських атак. Зараз діти становлять 45% від загальної кількості хворих у місті.

COVID-19: менше хворих, але більше госпіталізацій

Особливу увагу санлікар звернув на специфіку перебігу коронавірусної інфекції цього сезону. Хоча загальна кількість нових випадків зменшується, стан хворих часто потребує стаціонарного лікування.

«Що стосується коронавірусу, то зараз зазначається зменшення захворюваності, але фіксується значне збільшення саме госпіталізацій через цю хворобу, як серед дорослих, так і серед дітей. З усіх госпіталізацій — 50% це саме діти», — розповідає Сергій Чумак.

Летальні випадки

Попри відсутність епідемічного порогу, хвороби продовжують забирати життя. Минулого тижня у столиці було підтверджено сім смертей, спричинених ускладненнями від вірусів.

«Минулого тижня від ускладнень як коронавірусу, так і грипу померло семеро людей. п’ятеро — від ускладнень коронавірусу, двоє — від ускладнень грипу», — зазначає головний санлікар Києва.

Він наголосив, що хоча критичної ситуації в місті наразі немає, важливо вчасно звертатися до лікарів за перших симптомів хвороби.

Основні симптоми грипу (починається гостро):

Різке підвищення температури: зазвичай понад 38°C та вище.

Ломота в тілі: виражений біль у м’язах та суглобах.

Сильний головний біль: часто в області чола та скронь.

Слабкість: відчуття виснаження, яке з’являється від перших годин.

Сухий кашель: може з’явитися пізніше, разом із болем у горлі.

Основні симптоми COVID-19 (поточні штами):

Тривала гарячка: температура може триматися кілька днів.

Порушення дихання: задишка, відчуття нестачі повітря (ознака того, що треба негайно до лікаря).

Втрата смаку або нюху: зустрічається рідше у нових штамах, але все ще є специфічним маркером.

Сильна втома: відчуття повної розбитості.

Раніше ми писали про те, що світом шириться смертоносний грип, і розповідали, що відомо про новий штам H3N2.