Семюель Рахлін: "Бий першим, Володю!" - вчили Путіна у дитинстві. Сьогодні це - державна філософія Росії

Росія - країна, яка не наважується пізнати себе, тому що їй постійно болить сьогодення. І своє минуле. Тому доводиться писати і підтверджувати те, що давно твердить російський фольклор: "Наше минуле ще більш непередбачуване, ніж наше майбутнє".

ТСН.ua наводить колонку данського журналіста Семюеля Рахліна щодо останніх подій навколо Росії на міжнародній політичній арені.

"У жодній іншій країні немає такої великої різниці між політичними заявами та реальністю, як у Росії", – Михайло Сперанський, політичний радник царя Олександра і царя Миколи I (1771-1839).

Володимир Путін та його люди у Кремлі потирають руки та радіють. Він перевершив усі очікування завдяки останній версії російської класики "Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад". У ретельно спланованій стратегії вони зробили ставку на це, але не очікували, що так легко змусити західних лідерів, дипломатів, армію аналітиків і ЗМІ повестися на російську брехню, аби змусити їх бити на сполох, щоб у західних ЗМІ прозвучало: "Росіяни йдуть! Кремль готується до нападу на Україну! Країни Балтії у небезпеці". Швеція та Фінляндія озброюються. Мрії всіх російських гібридних воїнів та виробників армії тролів справдилися.

Знімаю капелюх перед російськими пропагандистами. Попередження західних політиків та засобів масової інформації настільки пронизливі та масштабні, що їх не чули від часів холодної війни. Це саме та суміш шоку, страху та пророцтва про кінець світу, про яку мріяли у Кремлі. Росія хоче бути міжнародним центром, а не приниженою маргінальною державою, як назвав її сенатор Джон Маккейн, "бензоколонкою, керованою мафією та замаскованою під країну".

Тепер усі сидять і гадають, що у Путіна в рукаві. Найближчі його радники в армії та силових структурах тріумфують - стратегія тримається, російська безсовість і брехня окупаються. Провідні переговорники зі США, НАТО та ОБСЄ сіли за стіл переговорів зі своїми російськими колегами. Вже одне це допомагає зміцнити самолюбство та самооцінку росіян.

Росіян сприймають серйозно, і вони не заперечують проти того, щоб західні перемовники сіли за стіл переговорів саме через страх. Тому що вони хочуть, щоб їх боялися, і ненавидять, коли їх вважають недоречними. Сам Путін ніколи не приховував, що "повернутися до СРСР", відновити велич Росії та статус великої держави – його мета. Якщо ви ще й страх викличете, то це точно не зашкодить.

Путін раніше описував свій девіз: "Бий першим, Володю!". Це сталося в книжці інтерв'ю "Від першої особи", яка вийшла напередодні першого обрання президентом 2000 року. Його запитали, як він вирішуватиме конфлікт у Чечні, і він відповів: "Є лише один спосіб зробити щось ефективне і це – йти в наступ".

Ви повинні вдарити першим і вдарити так сильно, щоб ваш супротивник не зміг знову піднятися". Це урок, який Путін засвоїв зі свого дитинства у Ленінграді, де він виріс у напівкримінальному середовищі. Семюель Рахлін

Злочинець під маскою жертви

На практиці можна було побачити, до чого призвів цей рецепт під час кривавих конфліктів у Чечні та від 2014 року із вторгненням до України та анексією Криму. Загрози на адресу України масовою концентрацією військ біля кордонів в останні тижні та місяці доповнювалися дипломатичним та політичним наступом у суміші брехні та погроз, що супроводжуються барабанними вихорами, що віщують крещендо. І, водночас, московські дипломати та представники зображують Росію вічною жертвою та наймиролюбнішою нацією у світі.

Путінський режим рік за роком культивує таку форму дипломатії та безсоромності, яких світ не бачив від часів вторгнення Микити Хрущова, Берлінської стіни, кубинської кризи та війни в Афганістані за Леоніда Брежнєва. Путін хоче повернутися у минуле, на якому виріс він та його покоління. Це путінське кредо – вдарити першим не лише по Україні, як 2014 року, а й по всьому західному блоку з вимогами відновити зони впливу, що існували на момент розподілу світу на східний та західний блоки. Тоді це був Радянський Союз, потужна імперія. Путін мріяв відновити Російську імперію, але натомість створив державу-вигнанця. Це стосується як внутрішніх репресій проти власних громадян, так і зовнішньої агресії проти суперників, таких, як США та країни НАТО, і слабкіших сусідів, таких як Україна.

Внутрішні та зовнішні вороги

Всесвітньо відомий фізик-ядерник та правозахисник Андрій Сахаров відіграв ключову роль як головний критик системи та захисник демократії та прав людини за брежнєвського режиму. Йому приписують такий вислів про зв'язок внутрішньої та зовнішньої політики: "Репресії всередині країни неминуче ведуть до агресії та дестабілізації за межами країни". Тоталітарні та авторитарні режими, позбавлені народної підтримки, потребують постійної нестабільності як удома, так і за межами, щоб узаконити свою владу та застосування сили.

Образ зовнішніх та внутрішніх ворогів є універсальним засобом у політичних системах, який не лише шкодить демократії, а й робить усе, щоб її скасувати. Семюель Рахлін

Путінський режим останніми роками боровся з усіма критиками та противниками, називаючи їх терористами, ворогами народу та іноземними агентами. Олексія Навального намагалися отруїти "Новачком", але його встигли врятувати. Через рік, коли він повернувся до Росії, його одразу ж засудили до 2,5 року колонії суворого режиму. Вся його політична організація була заборонена та розпущена як збіговисько терористів та іноземних агентів. Така ж доля спіткала громадську організацію істориків "Меморіал", яка від кінця 1980-х років за активної підтримки Андрія Сахарова збирала як докази сталінських злочинів, так і фіксувала сьогоднішні порушення прав людини.

Російські суди таврують неурядові організації та приватних осіб, журналістів та політичних активістів як іноземних агентів, і часто вибивають їх із гри, засуджуючи до тривалих термінів ув'язнення. Демонстрації за основні свободи жорстоко придушувалися, учасники були заарештовані та засуджені до ув'язнення. Путінська авторитарна Росія стрімко повертається до СРСР та тоталітаризму.

Не кліпнувши оком, у Москві сьогодні можуть звинуватити Україну у змові геноциду проти російськомовного населення та США у підготовці хімічної зброї. Семюель Рахлін

На зовнішньому фронті Москва аналогічно загострила конфлікт з Україною і офіційно розірвала стосунки з НАТО. Наслідуючи формулу Сахарова із загостренням риторики стосовно західних демократій, вона висуває дикі, позамежні вимоги, що супроводжуються брехнею та безсовісними претензіями. І саме ця держава-вигнанець взяла Україну в заручники та використовує її для шантажу США та їхніх союзників.

Історичний міф як модель поведінки

Так діє держава-злочинець, яка не дбає про реакцію зовнішнього світу і бажає показати, що їй нічого втрачати. Ніхто не соромиться нічого ані в діях, ані словах. Це ніби знаходить відгук у багатьох росіян, які протягом поколінь виросли на культовому образі одного з найвидатніших художників Росії Іллі Рєпіна, який наприкінці 19 століття увічнив міфологічну сцену козаків. На картині Рєпіна козаки пишуть відповідь турецькому султану, що висунув їм ультиматум з вимогою капітуляції, попри те, що вони перемогли його в битві, що закінчилася нищівною поразкою турецьких військ близько 1676 року.

Рєпін зобразив на гігантському полотні, як козаки допомагають один одному писати листа і перевершують один одного пропозиціями наповнити текст найгіршими вульгарностями мови та образами, щоб поставити султана на місце. Історичних підтверджень картині немає, але вона була школою і зразком для наслідування для більшості російських дітей і допомогла сформувати уявлення про зовнішніх ворогів як про фігури, яких не слід сприймати всерйоз, і які заслуговують лише глузувань. Примітно, що запорізькі козаки на картині Рєпіна – українці, а не росіяни. У минулому це мало що означало, але сьогодні це дуже важлива деталь, яку російські історики, мабуть, намагаються замаскувати чи стерти.

Але не має значення, відображає картина історичну правду чи ні. Для керівників Кремля брехня і перебільшення завжди були такими ж добрими і важливими, як і правда. В авторитарних системах правдою та історією володіють ті, хто перебуває при владі.

Не кліпнувши оком, у Москві сьогодні можуть звинуватити Україну у змові геноциду проти російськомовного населення та США у підготовці хімічної зброї. Семюель Рахлін

Або заявити, що Сполучені Штати та НАТО підповзають до порога Росії, бо готові розпалити пожежу та поставити на порядок денний кінець світу. А це узаконює остаточні вимоги до США та їхніх союзників щодо поступок та виведення військ та систем озброєнь.

Брехня як шах і мат

Вимоги Росії: НАТО має гарантувати, що ніколи не розшириться на схід. Ситуація з безпекою, що існувала до розпаду СРСР, має бути відновлена. Це не просто повітряні замки та параноя. Це напад політичного марення у Кремлі. Бо НАТО є оборонним союзом і не загрожує Росії ані війною, ані вступом України як нового члена.

Росіяни знають правду, а саме те, що НАТО не може і не прийматиме в члени країну, яка окупована і перебуває у стані перманентної війни. Але ця істина їм не потрібна. Семюель Рахлін

Бо набагато ефективніша і корисніша брехня. Брехня як шах і мат. Навіть Дональд Трамп може заздрити.

Ще Федір Достоєвський зауважив, що "правда у Росії майже завжди має характер чогось надзвичайно дивовижного". "Ми, росіяни, насамперед боїмося правди, ми завжди вважаємо правду надто нудною і прозаїчною для нас, недостатньо поетичною, надто буденною, і тому завжди уникали її і зробили її однією з найнезвичайніших і рідкісних у російському світі. І друге, на що вказує наша спільна російська схильність до брехні, це те, що нам усім соромно за себе".

Це одна з причин, через яку Росії важко примиритися з собою та своєю історією. Це країна, яка не наважується пізнати себе, тому що їй постійно болить сьогодення. Як і власне минуле. Тому доводиться писати і підтверджувати те, що давно твердить російський фольклор: Наше минуле ще більш туманне, ніж наше майбутнє. Тих, хто розповідає іншу версію історії, відмінну від кремлівської, – наприклад, про злочини сталінської епохи, – звинувачують у злочинах за сфабрикованими доказами та засуджують до тривалих термінів ув'язнення, як це сталося з учасниками "Меморіалу".

Російська рулетка

До анексії Криму Путін часто говорив про те, що новий світовий порядок після падіння Берлінського муру не влаштовує Москву. Він хотів нового світового порядку для 21 століття як аналогу Ялтинської угоди, яку великі держави уклали після Другої світової війни, поділивши світ на сфери інтересів. Саме цей світоустрій та світогляд сформували Путіна та його покоління: якщо країни у сфері наших інтересів хочуть вирватись на волю, то ми вторгнемося в них та поставимо їх на місце. Це було зроблено ще 1940 року з трьома прибалтійськими країнами за попереднім погодженням із Гітлером, тодішнім союзником Москви. Потім з Угорщиною 1956 року, з Чехословаччиною 1968-го та з Афганістаном 1979-го. А останнім часом, коли Путін став господарем у Кремлі, саме Грузія і нещодавно Україна зазнали удар російського залізного кулака. Схоже, що це той світовий устрій, який Путін хоче відновити, тому він вступає в гру, використовуючи ультиматум.

Безкомпромісні вимоги Росії здаються настільки нахабними, що вони не тільки перевершують загальноприйняті уявлення про форму та тон у державних справах, а й викликають підозри в тому, що Москва навмисно шукає краху та конфронтації як приводу для початку військових дій проти України. Семюель Рахлін

Це частина гри та переговорної тактики Кремля. Російська рулетка у 21 столітті. Це претензії абсолютно без застережень і пропозиції розгляду. Бий першим, Володю. Все або нічого. Абсолютно без вишуканості. Російський ведмідь гойдається на задніх лапах. Візьми або зруйнуй. Доведи до крайності, і твій противник відступить, не бажаючи заходити на мінне поле.

Цікаво, що низка російських вимог спочатку не була відправлена таємно звичайними дипломатичними каналами, а публічно проголошена як самим Путіним, так і двома високопоставленими кремлівськими дипломатами – міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та заступником міністра закордонних справ Сергієм Рябковим. Це сталося внаслідок ретельно зрежисованої суміші зовнішньої політики та пропаганди. Кремль грає на повну котушку, щоб впливати на тих, хто ухвалює рішення, і сіяти сум'яття та невпевненість як за кордоном, так і всередині країни. Дипломатія, пропаганда та піар – три в одному.

Майстер невизначеності

Працюючи над своєю книжкою "Я, Путін" влітку 2014 року, я взяв інтерв'ю у політичної аналітикині Маші Ліпман у її офісі у Москві. Вона бачила в Путіні майстра невизначеності, чий метод у тому, щоб тримати всіх у невпевненості. "Було б дуже наївно думати, що ми можемо з'ясувати, в чому полягає його політика або які його наміри, ґрунтуючись на тому, що він говорить", – сказала Ліпман. Цей опис справедливий і сьогодні, коли стає ще зрозуміліше, що політична мета Путіна – не велика війна, а дестабілізація. Брехня – його важіль.

У той час як американські та російські дипломати вели розмови в Женеві, і російський представник запевняв, що Росія не планує нападати на Україну, джерела у розвідці США повідомили, що пересування російських військ та розташування бойових вертольотів та іншої техніки на кордоні показують, що Москва продовжує планувати атаку. Майстер невизначеності знає, за які ниточки смикати, але вже після першого дня женевського саміту американці дали зрозуміти, що ні США, ні НАТО не домовлятимуться про гарантії, яких вимагає Москва. Вони сказали росіянам якомога люб'язніше і дипломатичніше: "Забудьте про це". Здавалося, що росіяни встануть та грюкнуть дверима. Цього не сталося. Але невизначеність лишається.

Головний представник Росії на переговорах у Женеві, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що Росія не планує нападати на Україну. Але вже наступного дня він посилив свою риторику, заявивши, що не може ні підтвердити, ні спростувати, що Росія направить військові сили на Кубу та Венесуелу, якщо США та їхні союзники не припинять свої військові дії біля кордонів Росії. Той самий Рябков розігрався ще й із загрозою, що Росія встановить тактичну ядерну зброю, якщо НАТО не припинить експансію на схід.

Це прозвучало як відлуння того, що раніше сказав Путін: "Відсутність прогресу в напрямку політико-дипломатичного рішення означатиме, що наша відповідь буде військовою або військово-технічною". Ну, ви зрозуміли, про що це? Семюель Рахлін

Фантомний біль із 20 століття

Складається враження, що представники Кремля діють за сценарієм із прописаними ремарками для кожної сцени та репліки. Ситуація аналогічна тій, яку Захід відчував у минулому у стосунках з Росією, коли Москва прагнула конфронтації з непримиримістю і погрозами і демонструвала, що Росія завжди йтиме своїм шляхом, а не буде членом нашого клубу. Але коли люди на Заході говорять про нову холодну війну, це вводить в оману. Бо для Володимира Путіна холодна війна ніколи не закінчувалася. Він бачить це так – Захід скористався ослабленням Росії, щоб розширитись і наблизитися до кордонів Росії.

Путін страждає від фантомного болю і ностальгії за величністю відтоді, як втратив імперію. Його мрія — увійти в історію як людина, яка повернула росіянам їхню імперію та національну гордість. Семюель Рахлін

Як царі, що об'єднали розрізнені землі в одне царство. Крим – одна з повернутих перлин корони, але думка про те, що Україна йде своїм шляхом як незалежна і, можливо, навіть успішна нація, нестерпна. Це не просто фантомний біль. Це називається посттравматичний розлад. І це не нова холодна війна, а скоріше симптоми гарячої війни.

Схоже, Путін і його люди дійшли висновку, що зараз саме час спровокувати цю конфронтацію, тому що нині саме Захід ослаблений політичними землетрусами та внутрішніми розбіжностями, як ЄС після Brexit та США під час президента Трампа та після нього... Пандемія, що вразила світ, як чума 21 століття, допомогла посилити похмурий настрій і спонукати Кремль діяти.

Путін багато років тому заявив, що ліберальні демократії віджили своє і перебувають на межі краху, і він може відчути, що тепер, після 30 років приниження Росії, настав час відновити Російську імперію у всій її величності та могутності. Незважаючи на військовий марш до кордонів України, проєкт Кремля не спрямований на Україну, яку використовує лише як привід. Основна увага приділяється Заходу та насамперед США.

Тяжкість історії

Може здатися дивним, що країна з такою довгою історією, як Росія, перебуває у постійному пошуку себе, своєї ідентичності та своєї точки зору. Але це частина спадщини тієї культурної традиції, яка протягом століть вагалася між Сходом та Заходом і тягнеться корінням до Європи, Візантії та Азії. Це викликало затяжні зіткнення в інтелектуальному житті з приводу російської ідеї та російських цінностей. Між слов'янофілами та тими, хто орієнтувався на Європу та західну культуру.

Цей вододіл досі розділяє Росію. Але так само це було фактором російської зовнішньої політики, рухомим хронічною російською підозрілістю і страхом зазнати вторгнення. Але так само європейці жили з постійною невпевненістю в мотивах Росії і непрозорості Москви.

Керівники Кремля завжди вагалися між почуттям неповноцінності Росії і російською винятковістю з елементами візантійської таємності. Семюель Рахлін

Це не сприяло довірі, і століттями генерувало суперечності та конфлікти між Росією та Заходом. Так само, як це відбувається сьогодні з Росією, як із постійною загрозою та нестабільним партнером.

Нещастя Росії в тому, що країна так і не змогла позбутися тяжкості своєї історії і продовжує обертатися навколо своєї осі лише з невеликими коливаннями, бо її орбіту коригує лише один постійний супутник – брехня. З одного боку, це впізнавана модель зовнішньополітичної поведінки Росії. Проблема Заходу, з іншого боку, полягає в тому, що ніхто ніколи не міг зрозуміти, що таке Росія і як думають російські лідери. Ні за царів, ні за комісарів-комуністів, ні за Путіна Першого.

Росія не може змиритися із собою і не наважується бути собою. Тому їй доводиться постійно переписувати власну історію, щоби мати кращий вигляд. Цей симптом має назву, і нічого страшного, якщо той, хто його має – просто людина. Але тільки не держава. І зовсім кепсько, якщо це триває століттями. Тоді це хронічний випадок. Це трагедія Росії, і це її доля. І це, схоже, одвічна російська історія.

Семюель Рахлін – один із найвідоміших данських журналістів сучасності. Добре знає Росію. Він народився в Сибіру, куди сім'ю примусово виселили на 16 років і приїхав до Данії, коли йому було дев'ять років. Закінчив Вищу школу журналістики Колумбійського Університету в США. 1979 року він одружився з Аннетт Лостсен. Тривалий час був кореспондентом Данського радіо в Радянському Союзі, а потім кореспондентом Данського телебачення в США. У 1990-х роках він працював у Світовому банку у Вашингтоні, а потім знову став журналістом на TV 2. Від січня 2007 року Семюель Рахлін обіймав посаду директора з комунікацій у данському інвестиційному банку Saxo Bank. У вересні 2010 року було оголошено, що він пішов у відставку. 1999 року він зняв телевізійний фільм про вимушене заслання його родини до Сибіру. Автор кількох книжок та десятків статей для провідних американських та данських видань.