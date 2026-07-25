Сенат США готує жорсткі санкції, а дипломати ЄС вдарили по "тіньовому флоту": як РФ можуть покарати за війну

Проти РФ знову запроваджують санкції

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Уже наступного тижня Сенат США може розпочати офіційний розгляд масштабного санкційного законопроєкту авторства сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя. Про це повідомило авторитетне видання Axios із посиланням на власні джерела. Демократи й республіканці готові одностайно підтримати ініціативу, до якої на вимогу президента Дональда Трампа вже включили додаткові жорсткі обмеження і проти Ірану. Утім, для винесення законопроєкту на голосування ще необхідно узгодити технічні деталі, зокрема часові терміни його розгляду.

Тим часом дипломати Європейського Союзу пішли на літні канікули з нарешті проголосованим 21-м санкційним пакетом. Після затяжних дискусій послам вдалося домовитися про черговий потужний раунд енергетичних та фінансових обмежень: стелю цін на російську нафту офіційно заморожено, заборонено транзакції з низкою провідних банків РФ, а чорні списки поповнить рекордна кількість нових позицій.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки «Радіо Свобода» Зоряни Степаненко спеціально для ТСН.

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Замороження «нафтової стелі» та боротьба з «тіньовим флотом»

Центральною санкцією нового, 21-го пакету ЄС, можна вважати замороження стелі цін на російську сировину. Раніше її коригували автоматично, враховуючи поточні коливання на ринку. Проте війна в Ірані та закриття Ормузької протоки змусили Брюссель діяти значно рішучіше.

У Єврокомісії підрахували: лише у квітні й травні Росія заробила на глобальному здорожчанні сировини додаткові 23 мільярди доларів. Посадовець ЄС, залучений до підготовки пакету, пояснив: важливо було не допустити, щоб надприбутки Москви звели нанівець усі досягнення попередніх місяців. Автоматичний перегляд стелі відповідно до актуальної ситуації на ринку підняв би її майже до 60 доларів. Новий пакет санкцій заморожує її на нинішньому межовому рівні — 44 долари і 70 центів за барель. Замороження діятиме протягом найближчого року — до наступного липня.

Санкції запроваджують і проти суден, які перевозять російську нафту в обхід чинних обмежень. Чорні списки поповнять чотири десятки танкерів «тіньового флоту». Уперше до них потраплять і їхні помічники з третіх країн — наприклад, кораблі, які заправляють танкери «тіньового флоту» у морі.

Кая Каллас, глава європейської дипломатії: «Ми б'ємо по Путіну там, де це найбільш болісно: перекриваємо фінансові потоки, на які він спирається, щоб продовжувати війну. Це наш найбільший пакет санкцій за останні чотири роки — загалом 218 нових позицій».

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Рекордні чорні списки та удар по банківському сектору

48 фізичних осіб та 170 компаній — розширення персональних та корпоративних чорних списків є справді рекордним від початку повномасштабної війни. Під нові обмеження потрапляють ключові компанії російського ВПК, зокрема головні учасники виробництва далекобійних ударних дронів.

Черговий удар завдано і по російській зовнішній торгівлі. Заборону на транзакції поширюють ще на 33 російські банки, які повністю втрачають доступ до міжнародної системи SWIFT. Таким чином, під обмеженнями Євросоюзу опиняється вже близько половини всієї банківської системи Росії. Санкції поширюють і на криптовалютні компанії, які дедалі частіше ставали альтернативою для розрахунків.

Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії: «Я вітаю домовленість щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. У той час як Україна нарощує військові успіхи, наші санкції продовжують підривати економічні основи воєнних зусиль Росії».

Антоніу Кошта, голова Європейської Ради: «Це ще один рішучий крок для посилення тиску на Росію. Наша підтримка України та справедливого й сталого миру залишається непохитною».

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Компроміси, винятки та підготовка 22-го пакету

Єврокомісія презентувала значно більш амбітний початковий проєкт пакету, ніж підсумковий документ. Початкові пропозиції традиційно коригували у спробах знайти компроміс, адже санкції затверджуються державами-членами одностайно.

Наприклад, анонсована заборона на в'їзд до ЄС росіянам, які воювали проти України, перетворилася на згоду запровадити її дещо пізніше. У Єврокомісії сподіваються ухвалити відповідне рішення у жовтні.

Андрій Сибіга, в. о. міністра закордонних справ України: «Я особливо вітаю перші кроки до офіційної заборони на в'їзд до ЄС для російських комбатантів. Тим, хто воює, сприяє, виправдовує російську агресію або отримує з неї вигоду, не місце серед тих, хто користується свободами, безпекою та цінностями, які вони прагнуть знищити».

Також під час переговорів Брюссель тимчасово відмовився від поетапного припинення імпорту російської риби та пом'якшив заборону на перевезення російського скрапленого природного газу (СПГ) європейськими операторами. Греція відстояла своїх судновласників: Рада ЄС дозволила перевозити газ за старими контрактами, укладеними до повномасштабної війни, в обсягах, що не перевищують торішні. Через рік цей виняток переглянуть.

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Президент України Володимир Зеленський щиро подякував Євросоюзу за 21-й пакет і зазначив, що очікує на початок роботи вже над наступним, 22-м за ліком. Наразі Росія є найбільш «підсанкційною» країною світу, перевершивши за кількістю обмежень Іран. Проте європейські лідери, поряд із накопиченням проблем у російській економіці, констатують відсутність реальної готовності Кремля до чесних переговорів про завершення війни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Трагедія на Київщині! Вибухи та пожежі в РФ! Нове керівництво ЗСУ! | ТСН 20:00 24 липня

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