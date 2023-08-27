Сенатор США заявив, що вибори в Україні 2024 року мають відбутися: Зеленський назвав умови

Володимир Зеленський прокоментував заяву сенатора США Ліндсі Грем, який напередодні наголосив на проведенні виборів наступного року, попри війну. Глава держави наголосив, що вибори, згідно з законодавством, під час війни заборонені.

Про це президент України сказав в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Я зустрічався з Ліндсі Гремом і ми особисто говорили... Моя відповідь дуже проста. Я йому, Ліндсі, сформулював дуже швидко, і він був дуже задоволений. Якщо наші парламентарі готові, тому що нам потрібні зміни до законодавства до Виборчого кодексу зробити це швидко. Якщо, я йому сказав, ви готові мені дати 5 мільярдів, тому що я не людина, яка займається бруківкою, і не зможу просто забрати з бюджету 5 мільярдів і мені здається саме така сума потрібна на проведення виборів у звичайний час. А у військовий час я не знаю. Я йому сказав, якщо США разом з Європою надають фінансову підтримку, вибачте, я нічого не прошу. Я кредити брати не буду, я забирати гроші від зброї і давати їх на вибори також не буду. Це передбачено законодавством", - розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що готовий ризикувати, але якщо Україна отримає фінансову допомогу від партнерів. Він пояснив, що додаткових коштів на вибори під час війни країна немає.

"Якщо ви мені дасте цю фінансову підтримку і парламентарі зрозуміють, що нам це потрібно зробити, давайте змінювати законодавство швидко і найголовніше - давайте ризикувати разом. А як? Спостерігачі повинні бути в окопах. Я йому сказав, що на передову потрібно відправити спостерігачів, щоб у нас вибори були для себе і всього світу легітимними. Це абсолютно справедливо. Він мені сказав, що всі мої зауваження дуже адекватні, дуже справедливі", - сказав президент України, наголосивши, що у цьому питанні потрібна більше допомога Європи, "тому що українці в більшості сьогодні в ЄС".

"І там треба відкривати (виборчі дільниці - ред.), а у нас таких інфраструктурних спроможностей немає, відповідні можливості, щоб люди прийшли. 7 мільйонів повинні проголосувати. Для нас потрібен кожен голос. Ми не можемо самим собі сказати, що все дуже демократично. Нам потрібно, щоб все було легітимним, що це був вибір суспільства", - підкреслив він.

Зеленський також наголосив, що важливо, аби і військові, які воюють за вільну та демократичну країну, мали змогу проголосувати. Наразі таких варіантів немає.

"Вони сьогодні захищають цю демократію і не дати їм цієї можливості через війну - це нечесно. Я був проти тільки через це. Я спитав як військові зможуть проголосувати. Покажіть мені інфраструктуру. Поки що ніхто не показав. Як за кордоном зможуть. Ніхто не показав. Вихід є. Я до цього готовий. Я про це публічно говорю. Я Ліндсі про це сказав. Секретів у мене про це немає", - підсумував він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов дав чітку відповідь, коли в Україні можливі вибори.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.