Сенсація про Зеленського і Залужного: хто і як водив українців та світ за носа

Так званий розкол між Зеленським і Залужним місяцями розкручували просто у Кремлі.

Конфлікт Залужного і Зеленського був просто фейком? Стало відомо, як і хто місяцями дурив українців через популярні соцмережі. Одна з європейських розвідок отримала унікальні документи та передала їх журналістам The Washington Post. Але і це ще не все — спливла правда про те, кому належить і ким керується мережа фейкометів, яка досі набирає мільйони переглядів в Україні, розганяючи скандали та дискредитуючи ЗСУ.

Хто роздув “суперечку” Зеленського і Залужного, чому українці в це повірили та якими можуть бути наслідки, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Розсекречено таємні документи Кремля!

Так званий розкол між Зеленським і Залужним місяцями розкручували просто у Кремлі. Американські журналісти отримали від однієї з європейських розвідок ексклюзивний доступ до робочих документів кремлівського центру інформаційних операцій “С”. Дізнавшись чутки про можливий конфлікт серед українського вищого керівництва, Кремль дав завдання своїм посіпакам роздмухати багаття скандалу. І схоже, у них таки вийшло.



“Адміністрація президента Росії Володимира Путіна наказала групі російських політтехнологів використовувати соціальні мережі та фейкові новинні статті, щоб проштовхнути тему про те, що Зеленський “істеричний і слабкий. … Він боїться, що його відсунуть, тому позбувається небезпечних”.

Вказівка ​​Кремля призвела до тисяч публікацій у соціальних мережах і сотень сфабрикованих статей, створених фермами тролів і поширених в Україні та всій Європі, які намагалися використати напруженість між двома українськими лідерами”, — пише WP.

“Чорний кардинал” ІПСО?!

Деталізованість плану Кремля вражає. Чорним кардиналом російської ІПСО виявився давній приятель Путіна, заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко. Як пишуть журналісти, на початку 2023-го року йому було наказано створити мережу фейкометів в Україні і уже 16 січня команда пропагандистів склала стратегію обману українців.

Завдань у Кремля було 4: дискредитація військово-політичного керівництва, розкол еліт, зневіра у лавах ЗСУ та дезорієнтація звичайних українців. Але це ще не все. У документі є навіть приклади фейкових “сюжетів”, які мали б теоретично вразити аудиторію.

Примеры сюжетов:

Дети руководства, батальон “Монако”. Элита и их дети пережидают войну в Монако (гонки на машинах, пляжи, рестораны, походы по магазинам), на фоне очередей за хлебом хмурыми зимними днями (серия коротких видеороликов на ютубе, при возможности из взломанных телефонов)

Реклама для богатых, где переждать зиму, с примерами известных персон из правительства, офиса президента, региональных администраций (короткие видеоролики)

Свет не для всех. Свет для избранных: в Украине могут подавать электроэнергию в дома элиты на период блэкаута как на стратегические объекты. Фотокопия распоряжения главы города (района)

Серия сюжетов о том, кому дают свет в городах, с наиболее пострадавшей энергоструктурой: “у прокурора (мэра, СБУ, олигарха) свет горит, а в больнице раненых не могут спасти”

Джерело: The Washington Post

Російська ІПСО вражає фахівців

І це лише голка в копиці сіна. За словами журналістів, у них на руках — сотні сторінок майже річної роботи пропагандистів. Є навіть звіти щодо окремих публікацій в соцмережах. Як не дивно, одним із найпопулярніших фейків став пост про Залужного у Фейсбуці. У ньому невідомий користувач ще в квітні 23-го стверджує, що Залужний має намір стати новим президентом України. Згідно з документами, цей пост набрав рекордні 4,3 мільйона переглядів та тисячі реакцій українців.

Утім, найефективнішими майданчиками для пропагандистів стали, як не дивно, Телеграм і ТікТок. У звіті рашистів йдеться, що від початку повномасштабного вторгнення українська аудиторія Телеграму зросла на рекордні 600% — майже кожен українець має доступ до цього популярного месенджера, більшість читає новини саме там. Для розповсюдження дезінформації росіяни фінансували мережу Телеграм-каналів так званих лідерів думок. Одним із успішних фейків став пост під назвою “Как только подвозят НАТОвскую технику — по ней ведут огонь”.

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А ви колись помічали подібні кремлівські наративи у блогерів, яких ви читаєте або дивитесь? Обов’язково перевірте та відпишіться від російських “консерв”.

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Але у рашистів не все так райдужно, як може здатися. Вони самі визнають, що своїх цілей поки досягти не можуть. По-перше, оголосивши війну Україні та щоденно обстрілюючи мирні міста ракетами та артелерією, Путін автоматично позбувся всіх своїх прихильників, якщо вони й були.

До того ж, звичні для росіян методички тут не працюють— не можна просто заливати українців відвертою брехнею, бо ті можуть перевірити. Тож “проросійським блогерам” доводиться постійно викручуватись, вдавати свій нейтралітет і лише зрідка публікувати російські фейки. Нездоланною поки перепоною неочікувано для рашистів став і президент Володимир Зеленський. Основна ціль для Кремля — обвал рейтингів українського президента — зазнала найбільшого провалу.

“Однак українське суспільство наразі залишалося надзвичайно згуртованим, згідно з опитуваннями громадської думки, і офіційні особи в Москві, як показують документи, іноді висловлювали розчарування через свою нездатність підірвати підтримку Зеленського та розпалити розкол. Один із них скаржився співрозмовнику, що український президент схожий на Бреда Пітта, світову зірку з іміджем, який неможливо заплямувати”, — пише WP.



А от надурити західну аудиторію у Кремля може вийти, застерігають журналісти. По-перше, фейки про Україну там активно розповсюджують за допомогою ботоферм. У звіті йдеться про десятки тисяч ботів.

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Десятки тисяч доларів за статтю?

Також стало відомо, що за одну лише публікацію в передових західних медіа, Кремль пропонує авторам аж 39 тисяч доларів США. Для цього їм потрібно помістити у свою статтю кремлівський наратив. За роботу на Кремль, Москва готова платити шалені гроші блогерам, журналістам, колишнім дипломатам і навіть професорам передових університетів. Усе для того, щоб запхати в голови європейців нісенітниці, схожі на ось цю.

“Одна зі статей для французької аудиторії мала заголовок: “Диригенту набридли концерти Зеленського: дії США в Україні змушують вважати, що Вашингтон найближчим часом позбудеться Зеленського, не обговорюючи це з Парижем”.

На підставі цієї статті один зі кремлівських стратегів наказав підготувати дописи у соцмережах французькою мовою: “Вашингтон змінить Зеленського на більш здібного президента. І Франції доведеться мовчки продовжувати озброювати та фінансувати Україну”.

В іншій статті описувалося, як Зеленський підштовхнув українські сили до оборони Бахмута всупереч волі Залужного, що призвело, як стверджується, до загибелі 250 000 українських військових. Хоч битва за місто і була жорсткою, ця цифра надзвичайно перебільшена”, — йдеться в матеріалі за WP.



Але і тут українцям варто бути напоготові. У Кремлі розраховують, що подібні фейки від “поважних джерел” у Європі зневірять людей і в Україні.

“Вони шукають слабкі місця. …Вони використовують те, що створюють самі, і все, що лежить у них під ногами”, – заявив виданню представник служби безпеки однієї з європейських країн. “Все спрямовано на те, щоб деморалізувати людей”, — пише видання.

Визначили у Кремлі і перспективні напрямки для себе. Наразі українців легше надурити, розповсюджуючи фейки про мобілізацію та зміни у керівництві. А от волання на тему утисків УПЦ МП або ж спроба підірвати довіру до ЗСУ або президента, поки зазнає нищівного краху. Про це свідчать навіть ті соцопитування, які мають самі рашисти.

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