Сенсаційна знахідка: дослідники виявили печатку Івана Мазепи, яка підтверджує його княжий титул

Її не було в жодних каталогах, а історики навіть не здогадувалися про існування артефакту.

Печатка гетьмана Івана Мазепи, що підтверджує його княжий титул, наданий священною Римською імперією, без перебільшення є сенсаційною знахідкою.

Її не було в жодних каталогах, а історики навіть не здогадувалися про існування артефакту. Атрибутували печатку цього року і виставили для широкого загалу у гетьманській столиці, йдеться 9 жовтня в сюжеті ТСН 19:30.

Атрибутувала масивну срібну печатку з князівським гербом гетьмана Івана Мазепи російська історикиня Тетяна Таїрова, яка вже 18 років досліджує постать Мазепи.

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Для роботи з архівами жінка навіть вивчила українську мову. Дослідниця каже: ще потрібна експертиза, щоб з'ясувати, до якої доби належить метал печатки, але в оригінальності вона вже не сумнівається.

Поруч із початкою виставляють копію документа із віденського архіву, в якому Мазепа просить про надання йому княжого титулу. Водночас досі вважалося, що диплома, який підтверджує княжий титул, Мазепа не отримав. Ймовірно, саме ця плутатина і спантеличувала істориків: ніхто з них не здогадувався, що Мазепа встиг зробити печатку за два роки до смерті.



"Насправді, самого диплому теж ще ніхто не бачив, але от печатка є свідченням того, що Мазепа прийняв цей титул і використовував його у побуті. Надання князівського титулу означало визнання власне його як особистості і визнання його держави - Війська Запорізького", - каже вчена секретарка національного заповідника Наталя Саєнко.

Новини України: знайшли печатку гетьмана Івана Мазепи, що підтверджує його княжий титул

Печатку Мазепи протягом місяця виставлятимуть у Батурині, а належить вона приватному колекціонерові Олексію Шереметьєву. Він її купив ще вісім років тому у чоловіка з Черкащини, який нібито знайшов печатку у річці.

"Воно і повинно бути там, бо це на шляху відступу Мазепи з Карлом ХІІ вона була загублена в Черкаській області на переправі. Ця людина знала, що я збираю печатки, і принесла мені", - розповідає Шереметьєв.



Жодні документи чи листи, засвідчені печаткою Мазепи, історикам поки що невідомі. Загалом постать Мазепи досі мало вивчена. Окрім наукових досліджень, Тетяна Таїрова також написала художній твір про Мазепу, на основі якого знімуть фільм.



Половину свого життя - 35 років - уродженець правобережної України прожив у Батурині на лівому березі Дніпра. Його гетьманська резиденція площею 9 га була вщент знищена і науковці ще мають дослідити безліч білих плям в історії України.

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