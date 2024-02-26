Сенсаційні заяви Зеленського: які втрати у ЗСУ, чи будуть переговори з Путіним і коли кінець війни

Два роки повномасштабної війни. Президент України Володимир Зеленський дав велику пресконференцію, де вперше розсекретив інформацію щодо українських втрат та розповів, що нарешті передадуть міжнародні партнери, на що ми так давно чекаємо.

Про особисту зустріч з Путіним, переговори на умовах України, а також про те, хто злив попередній контрнаступ України та коли буде новий. Про найгостріше зараз — що буде з мобілізацією та демобілізацією і коли очікувати переламний момент на фронті. Все це — в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Пресконференція Зеленського після двох років повномасштабної війни

10 років війни, два роки повномасштабного вторгнення: питань багато, відповідей інколи вкрай мало. Зеленський зібрав журналістів на велику пресконференцію, тривала вона понад дві години, тож маємо багато цікавих новин.

Питання коли закінчиться війна, а головне на яких умовах — відкрите давно й навіть не від 2022 року. І от незабаром відбудеться другий саміт миру, туди ймовірно покличуть навіть Росію, втім усі ми знаємо, що Путін досі не збавляє апетитів проковтнути усю Україну, навіть після того, як “Кієв за трі дня” перетворився у вигнання російських військ не те, що від столиці, а й звільненням окупованих територій.

Та чи реальний справедливий мир на умовах України зараз і що треба зробити, аби у Путіна просто не було шансів диктувати свої правила, пояснював Зеленський.

Перемовини з Путіним: наскільки реально?

Слідом американський журналіст підмітив, що Україні бракує зброї, аби перемогти, й запитав, а чи не час сідати за перемовини особисто з Путіним. Втім, Зеленський дав ясно зрозуміти, що це неможливо, а в диктатора лише один варіант як закінчити цю війну і як його можна ще до цього підштовхнути.

Зустріч за закритими дверима з диктатором

Ба більше, президент зізнався, про що говорив із Путіним за закритими дверима під час останньої особистої зустрічі в Парижі у 2019 році.

Зволікання = втрати

А от перемога України залежить не лише від нашої стійкості, а й від того, скільки ще буде гальмуватися допомога. Тим паче, що Джо Байден вже визнав, що брак зброї потягнув за собою втрату Авдіївки і це, у тому числі, провина США. Тож чи не коштуватиме зволікання Конгресу втратою територій Україні?

Далекобійній зброї бути?

Втім, є і гарні новини, Володимир Зеленський натякнув на позитивне рішення щодо надання Україні далекобійних ATACMS дальністю 300 км, за допомогою яких можна буде досягнути більшого успіху.

Читайте провідні новини дня:

Провокації від поляків

Але поки одні намагаються допомогти, інші влаштовують провокації на кордоні. Як ви вже зрозуміли, мова йде про Польщу. Фермери й досі протестують на кордоні, висипають українське зерно, у той час як влада відмовилася від пропозиції Зеленського щодо зустрічі просто в епіцентрі конфлікту на кордоні. Чому так вийшло і чим такі протести небезпечні для самих поляків — дивіться нижче.

Переламний рік війни

Крім того, Зеленський анонсував візит президента Франції Еммануеля Макрона й зазначив, що Париж планує надати Україні декілька десятків артилерійських систем, які теж тут і зараз потрібні на фронті. Водночас ситуація на лінії зіткнення тяжка, але президент зазначив, що третій рік війни в Україні — переламний. Це рік виборів, розфокусування, всього одразу, викликів зовні, всередині. Зеленський визнав: нам буде ще складніше у березні-квітні, Росія знову готує контрнаступ, який розпочнеться вже у перші місяці літа, але і його можна зупинити.

Контрнаступ ЗСУ

Але до контрнаступу готуються і Збройні Сили України. Минулий контрнаступ не дав усіх очікуваних результатів, але найголовніше, росіян вигнали з Харківщини, Херсона та відвоювали плацдарм на лівому березі Херсонщини. Багатостраждальні Кринки — Росія час від часу заявляє, що окупувала село, але далі казок це не заходить. Українські військові утримують плацдарм, попри щоденні штурми росіян. Але, схоже, минулого разу без помилок не обійшлося, ба більше, Зеленський заявив, що план контрнаступу хтось “злив” і Кремль знав усе у деталях, тепер ці промахи враховані.

Вперше про втрати

Тож тепер планів контрнаступу буде кілька, аби ворог не знав наступного кроку України. Приголомшив президент і тим, що вперше назвав конкретну цифру втрат українських військових, й одним махом розвіяв чутки Росії.

Законопроєкт про мобілізацію

Скільки поранених — Зеленський не назвав, аби росіяни не змогли прорахувати, скільки зараз військових на фронті. Водночас зараз новий головком Олександр Сирський проводить повний аудит в ЗСУ, це один із пунктів підготовки до контрнаступу, каже Зеленський. Так само гостро, як питання відвоювання українських територій, стоїть і питання мобілізації та демобілізації для тих, хто на війні вже два роки. Нині у Верховній Раді лежить законопроєкт про мобілізацію, епопея навколо якого тягнеться від кінця 2023 року. Вже до нової, переробленої версії внесли ще понад 4000 правок й усе більше не зрозуміло, коли буде ухвалено закон.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СЕНСАЦІЙНІ ЗАЯВИ ЗЕЛЕНСЬКОГО: які втрати у ЗСУ, чи будуть переговори з Путіним і які плани на 2024

Читайте також: