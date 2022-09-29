Сербії погрожують не дати членство в ЄС через спільні заяви із Росією

Країна від 2014 бореться за вступ, але зараз шанси стали ще меншими.

Ніякого вступу до ЄС, доки не запровадять санкції проти росії, так Європарламент обирає нову тактику спілкування із Сербією, йдеться в ТСН.

Останньою краплею стали спільні заяви росіян і сербів у Нью-Йорку про координацію зовнішньої політики. Тож європарламентарії пропонують визначати пріоритетність узгодження країн, що вступають до ЄС, зі спільною зовнішньою політикою та політикою безпеки ЄС.

Сербія - розпочала переговори про вступ до Євросоюзу в січні 2014 року, але поки що вони просуваються повільно.

ЄС готується запровадити нові санкції проти Росії, щоби покарати її за черговий виток ескалації війни в Україні. Пакет напередодні презентувала Єврокомісія, тепер слово за державами-членами ЄС.

Перше попередження! Сербії за загравання із Росією закриють вступ до ЄС

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