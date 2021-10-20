Сердяться, нудяться та годинами стоять у чергах: чому невакциновані українці побігли за уколами

Сердяться, нудяться та годинами стоять у чергах: чому невакциновані українці побігли за уколами

Тим часом МОЗ встановило ліміти кількості щеплень в Україні: кожна область отримає індивідуальне завдання.

В Україні фіксують рекорд із вакцинації. Лишень за вчора зробили понад 226 тисяч щеплень. І це рекорд. У регіонах, які потрапили до "червоної" зони, люди, які кинулися щеплюватися від коронавірусу, вже не перший день шикуються у довжелезні черги до пунктів вакцинації. Небачений наплив людей фіксують і в містах, які на межі запровадження жорстких обмежень.

Про те, чому тягнули до останнього та не щеплювалися раніше - 20 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, Житомир офіційно ще у "жовтій" зоні, але місцева влада вже попередила, що за три дні вводять карантинні обмеження і ці обмеження не зачеплять тих, хто щеплений чи з тестом. Тому не вакциновані побігли за уколами. Дехто підрахував, що так дешевше, а дехто - у вакцину не вірить, але не хоче залишитися без роботи.

У довгі черги шикуються й у Києві. Що вакцина погана, що вживлюють якийсь чіп, що зі щепленою людиною щось коїтся - ці байки у черзі уже ніхто не переповідає. Усі лишень стогнуть, що не хочуть, аби їх зачепили карантинні обмеження.

Громадяни, які вистояли у черзі, як кажуть вимушено, перебирають. Найбільше охочих колоти Pfizerр, бо, мовляв, його кололи депутати. Ще черга на CoronaVac, бо другу дозу колють вже за місяць. І найменше охочих на AstraZeneca.

Тим часом МОЗ встановило ліміти кількості щеплень в Україні: кожна область отримає індивідуальне завдання.

"Для регіонів поставлене завдання забезпечити спроможність інфраструктури для вакцинації, щоб вийти на показник в 1,5 мільйона щеплень за тиждень. Це дозволить до кінця року вакцинувати абсолютну більшість дорослого населення", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Новини України: до пунктів вакцинації вишикувалися довжелезні черги охочих щепитися

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я - нині найбільше вакцинуються люди віком від 20 до 39 років. А от над вакцинацією людей із групи ризику - це страші 60 років - і далі треба працювати.

"На жаль, ми бачимо, що цих людей щеплено не багато, але останнім часом ми впровадили ряд кампаній. Приміром, працюємо з "Укрпоштою". І люди, прийшовши за пенсією, можуть щепитися", - говорить генеральна директорка директорату МОЗ України Ірина Руденко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання