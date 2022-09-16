Серед друзів Росії - дві країни-спонсорки тероризму: експерт розповів, наскільки РФ ізольована від світу

Росія сьогодні перебуває у повній міжнародній ізоляції. Заборона на видавання віз росіянам ще більше "ускладнює" ситуацію, внаслідок чого вони не можуть виїжджати за кордон навіть на відпочинок.

Внаслідок цього Росія намагається шукати собі нових союзників, серед яких тепер дві країни-спонсорки тероризму.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, росіяни ніяк не можуть відповісти на заборону видавання віз. Сьогодні РФ сама веде себе до міжнародної ізоляції.

"Ну яка в них може бути відповідь? Ну не дозволять вони туристам, які дуже хотіли, поїхати в тур по Золотому кільцю або по Транссибірській магістралі. Ну переживуть. Ну нехай заборонять вони в’їзд європейцям — зроблять собі ще гірше. Росія з такою політикою сама доводить себе до міжнародної ізоляції", - аголосив Мусієнко.

Експерт переконаний, що вже скоро Росію "відріжуть" від решти світу сухопутним кордоном, і росіяни позбудуться можливостей подорожувати.

"Країни Балтії, Польща взагалі відмовилися пускати російських громадян навіть по шенгенських візах, які видані раніше. Я думаю, що до цього долучиться і Фінляндія. Таким чином Росію просто відріжуть сухопутним кордоном від можливостей подорожувати. Скоріш за все, до цього дійдуть", - зауважив експерт і додав: "Ну і власне кажучи, чого росіянам їхати в Європу? Вони ж ненавидять Захід, розповідають, що Захід з ними начебто воює. То їхати немає чого".

Мусієнко зауважив, що від максимальних обмежень для росіян Європа і Західний світ лише виграють, адже стане менше російської агентури.

"Вони не матимуть можливості спокійно виїхати. Нехай думають, нехай ламають голову, як їм виїхати. Але нехай також усвідомлюють – якщо вони задумали таку агресивну війну, яка має, за їх задумом, зламати міжнародний правопорядок, - то нехай. Місяць тому Абрамович зі своєю супутницею був помічений в Геленджику. Не Монте-Карло, не Ніцца, не іспанське узбережжя, не Сардинія, а все ж таки там. Я вважаю, що там їм і місце. Росію потрібно максимально ізолювати допоки їхня політика не зміниться, допоки цей політичний режим існує в такому форматі", - зауважив експерт.

Наразі ж міжнародна ізоляція Росії все більше поглиблюється попри заяви російських чиновників про нібито тісне співробітництво з деякими країнами.

"Що б вони там не вдавали про те, що у них там шанхайська організація торгівлі й співробітництва є, і вони укладають домовленості з Іраном, з Узбекистаном, з Північною Кореєю – це не означає, що вони не в ізоляції. Є окремі азійські країни, які з ними ще підтримують зв’язки. Щоправда, як мінімум дві з них – це країни-спонсори тероризму, якою мала би бути і Росія. Це Північна корея й Іран. А решта країн – Китай або Індія – їм вигідна ситуація, яка є, тому що в ослабленої Росії вони можуть купувати дуже дешево нафту та інші ресурси. Такий стан речей їх абсолютно влаштовує. А Росія в цей час думає, що вони чиїсь аж такі стратегічні партнери", - розповів Мусієнко.

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