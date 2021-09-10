Серед хмельницьких школярів, які потрапили до лікарні із отруєнням, виявили випадки коронавірусу

Зараз 10 дітей і один дорослий у найважчому стані через симптоми отруєння.

Масова недуга у хмельницькій школі. В одному навчальному закладі симптоми отруєння відчули одразу 90 школярів. Переважно це учні молодших класів. Десятеро вже опинились в інфекційній лікарні.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

У дітей сильна гарячка і нудота. Перші хворі почали надходити до лікарні в ніч з 7 на 8 вересня. Усі з одного начального закладу.

Як кажуть потерпілі, їм стало зле після обіду у шкільній їдальні, симптоми недуги у всіх були однакові - це симптоми кишкового отруєння. У місті терміново зібрали комісію, розпочали розслідування. Зразки продуктів з їдальні відібрали. Також тимчасово відсторонили від роботи працівників харчоблоку і кухарів.

Центр громадського здоров'я оприлюднив попередню причину масової недуги - це спалах гострої кишкової інфекції. Втім, відомо, що під час дослідження у двох дітей виявили симптоми ГРВІ і відповідно зробили тест на коронавірус, він виявився позитивним. Тож завтра тестуватимуть всіх.

Втім поки сказати, що саме вірус спричинив спалах - ніхто не може. Фахівці інфекційної лікарні дуже обережні у висновках. Чекають на остаточні результати усіх аналізів, вони будуть лише за 5 днів.

Тим часом школу вже зачинили на карантин, а поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм.

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