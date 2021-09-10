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Серед хмельницьких школярів, які потрапили до лікарні із отруєнням, виявили випадки коронавірусу

Серед хмельницьких школярів, які потрапили до лікарні із отруєнням, виявили випадки коронавірусу

Серед хмельницьких школярів, які потрапили до лікарні із отруєнням, виявили випадки коронавірусу

Зараз 10 дітей і один дорослий у найважчому стані через симптоми отруєння.

Масова недуга у хмельницькій школі. В одному навчальному закладі симптоми отруєння відчули одразу 90 школярів. Переважно це учні молодших класів. Десятеро вже опинились в інфекційній лікарні.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

У дітей сильна гарячка і нудота. Перші хворі почали надходити до лікарні в ніч з 7 на 8 вересня. Усі з одного начального закладу.

Як кажуть потерпілі, їм стало зле після обіду у шкільній їдальні, симптоми недуги у всіх були однакові - це симптоми кишкового отруєння. У місті терміново зібрали комісію, розпочали розслідування.  Зразки продуктів з їдальні відібрали. Також тимчасово відсторонили від роботи працівників харчоблоку і кухарів.

Центр громадського здоров'я оприлюднив попередню причину масової недуги - це спалах гострої кишкової інфекції. Втім, відомо, що під час дослідження у двох дітей виявили симптоми ГРВІ і відповідно зробили тест на коронавірус, він виявився позитивним. Тож завтра тестуватимуть всіх.

Втім поки сказати, що саме вірус спричинив спалах - ніхто не може. Фахівці інфекційної лікарні дуже обережні у висновках. Чекають на остаточні результати усіх аналізів, вони будуть лише за 5 днів.

Тим часом школу вже зачинили на карантин, а поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм.

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