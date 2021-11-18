Серед ночі вдерлися через гараж та схопили дружину і доньку: подробиці зухвалого нападу на будинок підприємця

Серед ночі вдерлися через гараж та схопили дружину і доньку: подробиці зухвалого нападу на будинок підприємця

Господар влаштував стрілянину по розбійниках.

На Київщині о четвертій ранку до будинку місцевого підприємця увірвалися чоловіки в балаклавах. Зловмисники схопили жінку і її доньку, почали вимагати віддати коштовності. Господар будинку не розгубився і почав стріляти у нападників з травматичного пістолета.

Про те, чим усе закінчилось - 18 листопада йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Зброя наполохала нападників і ті кинулися навтьоки - через вікна та двері. Двом вдалося втекти, третього знайшли поліцейські, які прибули на виклик за кілька хвилин. Нападник був поранений, тому співучасники залишили його, щоб самостійно вийти із оточення.

Пораненому чоловіку вдалося пробігти лісовою смугою кілька сот метрів, але його знайшов службовий пес. Побачивши поліцейських, зловмисник одразу розповів інформацію, де проживали, в якій квартирі, скільки їх було.

"Вони проникли до будинку через гаражні ворота, які попередньо сканували", - зазначив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Чоловік влаштував стрілянину по розбійниках, які вдерлися до нього додому

Господарка будинку після пережитого воліє не згадувати подробиць.

"Я прокинулася від того, що незвичні звуки на першому поверсі, вийшла зі своєї кімнати. Побачила, як люди в чорному вдерлися....Почалися постріли. Потім виявилося, що то мій чоловік стріляв...Це страшно, нікому не побажаю, ворогам не побажаю", - говорить вона.

Ще одного нападника поліцейські знайшли вже за кілька годин. Це громадяни Туреччини і Казахстану. Обидвоє вже під вартою, іноземці можуть пробути в Україні до 12 років, але у в'язниці. Їхнього спільника поліцейські продовжують шукати та перевіряють, чи бувало ця банда не встигла вчинити інших злочинів.

Нагадаємо:

На Київщині банда лиходіїв зв’язувала господарів, накривала їм обличчя подушками та грабувала оселі. Грабіжників вдалося затримати. Лиходіями виявились кияни 36, 24 та 41 років.

накривала їм обличчя подушками та грабувала оселі. Грабіжників вдалося затримати. Лиходіями виявились кияни 36, 24 та 41 років. Також під Києвом зухвалий напад на дітей стався напередодні Дня незалежності. Чоловік уночі вдерся до чужого помешкання - порізав 8-річного хлопчика та зламав ніс 14-річній дівчинці.

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