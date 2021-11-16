Серед потерпілих і мама нападника, яку він відгамселив палкою: шокувальні подробиці трощі у лікарні на Львівщині

Чоловік трощив усе на своєму шляху та нападав на пацієнтів.
На Львівщині 30-річний чоловік на світанку увірвався у Комарнівську міську лікарню і влаштував погром. Дісталося трьом пацієнтам, серед яких його мати. Як з’ясувалося, чоловік має психічні розлади.
Про те, як убезпечити медиків та хворих від небезпечних ситуацій - 16 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Поки жінка в лікарні, за її сином наглядають родичі. Усі рази, коли він провідував маму, поводився спокійно, згадують медики. Саме вони першими впізнали чоловіка і розказали про це копам.
Після нічного нападу половина пацієнтів з розтрощених відділень виписалася. Вирішили - що одужувати вдома буде безпечніше.
Тепер голова ОТГ, якого лише нещодавно обрали, розмірковує як захистити лікарню від подібних ситуацій.
"Треба буде двері посилити і встановити грати. Буде офіцер громади, який буде постійно чергувати на території громади", - зазначив Ігор Черевичник.
Але навіть, коли такий офіцер з'явиться, цілодобово лікарню все одно ніхто не охоронятиме. Це надто дорого для бюджета невеличкого міста.
Нагадаємо:
- У Василькові на Київщині чоловік напідпитку прийшов до приймального відділення лікарні і погрожував медсестрі зброєю, щоб та швидше надала допомогу його дружині. Як з'ясувалось, і нападник, і його дружина були напідпитку.
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