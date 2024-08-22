Серед трофеїв – Т-90: "Бджоли Бессарабії" допомагатимуть побратимам у тилу (фото, відео)

Вони називають себе "Бджолами Бессарабії". А їхні дрони нищать ворога. Серед трофеїв, зокрема, потужний російський танк Т-90 "Прорив". Військові ветерани, які після поранень повернулися в тил, вирішили допомагати побратимам відбивати у ворога свою землю дронами. Зараз виробляють близько тисячі безпілотників на місяць і планують кратно збільшувати цю цифру. Як саме та для кого передусім створюють "ці бджоли" – далі в сюжеті ТСН 1+1 у марафоні "Єдині новини".

Багатодітний батько Василь Бондаренко став на захист України на початку повномасштабного вторгнення. Служив у розвідці Нацгвардії та вивчав безпілотні комплекси.

"Вже на той час усі казали про те, що саме безпілотні комплекси, за ними буде майбутнє, той хто розуміє в технологіях, той може їх дуже швидко опанувати, і це дає перевагу перед ворогом", – каже керівник Василь.

Саме тоді, каже, виникло бажання заснувати власний цех збирання. Почав з команди – однодумців шукав серед ветеранів війни, які могли б розробляти дрони для особливих завдань.

"Ми завжди чекаємо, що з’явиться якесь дуже важке завдання, яке ми залюбки спробуємо зробити. Тобто у нас є інженери, які постійно вдосконалюють, вибирають якісь специфічні частоти, якийсь там штучний інтелект. Для нас це заняття цікаве, приносить користь для держави, і ми цим самим робимо хороші речі", – зазначив він.

Відповідаючи на запитання, якби постало завдання зробити дрон, який міг би атакувати кремль, чи взялися б вони за це, Василь запевнив, що взялися б.

Максим працює в команді інженером польотних систем. Він дістав поранення на Херсонському напрямку і не зміг повернутися на фронт. Те, що його покликали до команди "Бджіл Бесарабії", вважає везінням.

"Військовим, які повертаються, дуже велика частина страждає на ПТСР і їм треба допомога та повага, але не треба їх жаліти, щоб він розумів, що він усе ще живий і він має продовжувати боротися, перекваліфікуватися, знайти собі роботу", – каже Максим.

Реабілітацією називає свою роботу Дмитро. Він багатодітний батько. На війні був оператором дрона-розвідника, брав участь у деокупації Херсонщини, але через поранення не зміг продовжити службу.

"Для мене це і лікування, тому що у мене було, я вже не рахував мікроконтузій і серйозні контузії, воно дало собі, і я собі сказав: "Нє, я не хочу бути овочем". Тут ти береш, от паяєш і розмірковуєш (показує на серце), от тут я б себе запаяв, оцю частину, оцю, плюс хлопці. Хто приїжджає, сам це знаю, ти не хочеш балакати ні з ким місяцями, ти не хочеш нікого бачити. І оце вихід, це насправді вихід", – каже Дмитро.

Дрон на стенді робить різкі гойдалки.

Дрон на стенді робить різкі гойдалки / Фото: ТСН

Перш ніж дрон передають у бій, його ретельно тестує росіянин В’ячеслав. 13 років тому він приїхав до України та одружився. Тут у нього народилася донька. Тому без роздумів став розробляти дрони, щоб знищити колишніх земляків, які напали на його нову батьківщину.

"У мене освіта пов’язана з літаками. Плюс внутрішньо будемо враховувати, що я таким чином передаю вітання колишнім співвітчизникам за те, що вони зробили з моєю країною, коли я приїхав. Я захищаю сім’ю", – каже інженер-розробник Вʼячеслав.

Щоб розуміти можливості своїх безпілотників, команда розробників проводить спеціальні тренування. Дмитро показує на авіасимуляторі, як за допомогою FPV-дрона знищити ворожий гвинтокрил. Таку операцію українські військові вже вдало провели в реальності.

"Бджоли Бесарабії" готуються до розширення виробництва / Фото: ТСН

У планах хлопців – створити школу для операторів безпілотників. Навчатися керувати ними, кажуть, можна від дитинства. Наразі ж "Бджоли Бесарабії" готуються до розширення виробництва, адже потреба в їхніх дронах зростає щодня.

До слова, німецьке видання Bild, посилаючись на власні джерела, заявило, що Україна незабаром застосує далекобійні дрони, які можуть атакувати навіть Урал і Заполяр'я. За інформацією видання, вже цього року Україна зможе запускати дрони з далекобійністю до 2000 км і більше. Вони заповнять дефіцит ракет середньої й великої дальності. За даними джерела, до кінця року одразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км.

Нагадаємо, український безпілотник знищив у Росії унікальний радар ядерного стримування.

Серед трофеїв – Т-90! "Бджоли Бессарабії" допомагатимуть побратимам у тилу!

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