Серед українців набирають популярності швидкі кредити: чому зріс попит і як не втрапити у пастку

Серед українців набирають популярності швидкі кредити: чому зріс попит і як не втрапити у пастку

Тенденція триває ще від 2019 року.

Цього року послуга швидких кредитів стала рекордно популярною серед українців: 50 млрд грн у мікрокредит. Порівняно з 2020 роком сума позичених коштів збільшилася на чверть мільярда.

Чому зріс попит на мікрокредити та як взяти ці кошти з мінімальними ризиками, розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1.

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В Україні мікрокредити або ж швидкі кредити набирають популярності. Така тенденція триває ще від 2019 року. Наприклад, якщо у два роки тому щомісяця в середньому видавали понад 950 тис. кредитів, то цього року 1,2 млн грн. До слова, це попри те, що мікрокредити - це найбільш дорогий вид позики, який тільки існує.

Економісти таку популярність займів пояснюють доступністю. Такі контори нині є майже на кожному кроці: неподалік зупинок, ринків, просто в житлових кварталах. Крім того, це зручно. Наприклад, якщо банк вимагає багато довідок і документів перед погодженням, то мікрофінансові організації попросять лише номер телефону та паспортні дані. Суми, які надають зазвичай, до 30 тисяч гривень.

Цього року швидкі кредити стали рекордно популярними

"На жаль, низький рівень фінансової грамотності одразу трансформується у великий попит на надання мікрокредитів. Звичайно, ще й їхня велика доступність. Понад 80% заявок на отримання коштів задовільняються. Дійсно, там зручний софт, зручний сервіс щодо отримання займів", - каже економіст Григорій Кукурудза.

У середньому сума одного кредиту становить 4,5 тис. грн. Витрачають їх українці здебільшого на повсякденні, побутові потреби. Не йдеться, до прикладу, про купівлю побутової техніки.

Важливо зазначити, що більшість таких кредитів люди повертають вчасно – це близько 80% від загальної кількості. Ті, хто протермінували, потрапляють у ще більшу боргову яму, адже через дуже високі відсоткові ставки сума штрафів набігає миттєво і часто перебільшує сам розмір кредиту в декілька разів. У такому випадку мікрофінансові організації можуть подати до суду.

Економіст Григорій Кукурудза каже: роблема українців в тому, що не всі надають значення відсотковим ставкам і неуважно читають договір. Тим паче, якщо людина робить це онлайн. Але як показує статистика, 85% мікрокредитних договорів оформлюються саме дистанційно через Інтернет. Тому, за можливістю, обирайте варіант живого спілкування з консультантами.

Економісти радять перед тим, як звертатися за швидким кредитом, добре подумати, у кого саме брати кредит. Обирати варто серед тих компаній, які користуються найбільшою популярністю. Аби не натрапити на виплату величезних відсотків, не варто чекати на останній день погашення кредиту і тим паче не прострочувати його. Беріть тільки такий кредит, суму якого ви зможете закрити найближчим часом. Також уважно прочитайте які умови повернення грошей, які штрафні санкції передбачені в разі прострочення заборгованості.