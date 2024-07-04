"Середина липня – катастрофічна": відомий астролог Влад Росс назвав міста, яким найбільше загрожують обстріли

За прогнозом Росса, небезпека загрожує як регіонам, так і столиці.

Середина липня може стати найнебезпечнішою для багатьох українських міст, по яких і зараз гатить ракетами та дронами путінська армія. Таку думку в інтерв`ю для ТСН.ua висловив відомий астролог Влад Росс, спираючись на власні дослідження.

"Середина липня – найнебезпечніша, катастрофічна, – каже Росс. – Марс поєднується з Ураном. Марс – це планета військових дій, Уран – планета, пов`язана із повітрям, повітряними нальотами та ситуаціями, пов`язаними з цим. Друга декада липня – дуже небезпечна. Як відомо, на 11 липня запланований саміт НАТО".

До цього астролог додає, що можливі ще проявлення "диявольської зірки" Алголь, коли Марс та Уран поєднаються з нею в липні:

"Алголь – це найстрашніша зірка на небі. Ворог може переключитись на українську столицю, обстрілюючи ракетами. Можуть нещадно бити по Харкову, гатити по Херсону. Я дивився, що небезпечна ситуація пов`язана з Павлоградом. Будуть нещадно знищувати Запоріжжя та Дніпро. Можуть взятися за Одесу. В серпні може дуже сильно постраждати одеська агломерація – Чорноморськ, Болград".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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