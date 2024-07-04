"Середина липня – катастрофічна": відомий астролог Влад Росс назвав міста, яким найбільше загрожують обстріли

За прогнозом Росса, небезпека загрожує як регіонам, так і столиці.
Середина липня може стати найнебезпечнішою для багатьох українських міст, по яких і зараз гатить ракетами та дронами путінська армія. Таку думку в інтерв`ю для ТСН.ua висловив відомий астролог Влад Росс, спираючись на власні дослідження.
"Середина липня – найнебезпечніша, катастрофічна, – каже Росс. – Марс поєднується з Ураном. Марс – це планета військових дій, Уран – планета, пов`язана із повітрям, повітряними нальотами та ситуаціями, пов`язаними з цим. Друга декада липня – дуже небезпечна. Як відомо, на 11 липня запланований саміт НАТО".
До цього астролог додає, що можливі ще проявлення "диявольської зірки" Алголь, коли Марс та Уран поєднаються з нею в липні:
"Алголь – це найстрашніша зірка на небі. Ворог може переключитись на українську столицю, обстрілюючи ракетами. Можуть нещадно бити по Харкову, гатити по Херсону. Я дивився, що небезпечна ситуація пов`язана з Павлоградом. Будуть нещадно знищувати Запоріжжя та Дніпро. Можуть взятися за Одесу. В серпні може дуже сильно постраждати одеська агломерація – Чорноморськ, Болград".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Раніше повідомлялось про те, що за прогнозом тарологині українців очікує голодна зима.
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