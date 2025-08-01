"Середній палець" та бійка: як Верховна Рада повертала незалежність НАБУ і САП і що відомо про скандали

Верховна Рада України відновила повноваження НАБУ та САП / © ТСН.ua

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Детективи НАБУ та прокурори САП працюватимуть незалежно від Офісу генерального прокурора. Закон про це у прямому ефірі та під мікроскопом суспільства і міжнародних партнерів України таки ухвалила Верховна Рада.

Свої голоси за відновлення повноважень антикорупційних органів віддали понад три сотні народних обранців. Заради цього екстреного засідання Рада навіть вийшла у живий ефір і — депутати одразу показали не зовсім парламентську поведінку, як-от: бійка чи непристойні жести.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

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Як відбувалось голосування у Раді

У день Х мітинг із картонками, замість площі біля театру Франка, розташовується ближче до Верховної Ради. Люди вишуковуються вздовж вулиці Грушевського, якою народні депутати прямують на роботу.

До протесту доєднуються і деякі опозиційні народні депутати. Зокрема, Володимир В’ятрович каже — народний протест став одним із вирішальних чинників тиску на владу.

Уперше від початку повномасштабної війни, попри безпекові ризики, засідання парламенту транслюють у прямому ефірі. І одразу — глядачі впізнають старий добрий український парламент. Стусанами обмінюються однопартійці «Слуги народу» — Владлен Неклюдов і Геннадій Касай. Соратник Юлії Тимошенко — Сергій Власенко показує середній палець іншому депутату.

Так депутати зібрались на засідання щодо відновлення повноважень НАБУ і САП. У тому, що депутати підтримають це без проблем — не було сумнівів задовго до голосування. Тож обранці приділяють відведений їм законом час для красномовства.

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Найбільше запам’ятовуються двоє нардепок. Юлія Тимошенко чомусь засумнівалася в освіченості мітингувальників. А самі антикорупційні органи, які Україна дійсно створила як передумову євроінтеграції, Тимошенко порівняла із «зашморгом для собак». Мар’яна Безугла обрала роль епізодичну, але яскраву — рухомого рядка.

Від колишньої монобільшості, яка і заварила кашу з урізанням прав НАБУ і САП — слово бере лідер фракції Давид Арахамія. Лаконічно заявляє: «слуги народу» чують заклики людей і тому він просить депутатів підтримати президентський законопроєкт. Закон ухвалюють конституційною більшістю.

Очевидно, що більшість із понад трьох сотень нардепів, котрі відновили незалежність антикорорганів — минулого вівторка голосували м’яко кажучи, по-іншому. Наприклад, Юлія Тимошенко, Ніна Южаніна та Мустафа Джемілєв голосували «за» скандальний законопроєкт. Учора Тимошенко не натисла жодної кнопки. «Слуги народу» Леся Забуранна, Жан Беленюк, Сергій Штепа та представниця «Голосу» Таміла Ташева навіть публічно вибачалися за те, що урізали повноваження НАБУ і САП. Найбільш радикально вчинив мажоритарник із Житомирщини Дмитро Костюк, який вийшов із президентської фракції.

Трагічною політичною помилкою голосування минулого тиждень називає один зі «слуг народу» Олексій Жмеренецький. Він каже — депутати не знали за що голосують, хоча правки, які викликали у суспільства стільки обурення вніс один зі «слуг народу» Максим Бужанський, відомий своїми проросійськими поглядами, зокрема, уже під час повномасштабної війни відмовився в одному з прямих ефірів відповідати ведучому на гасло «Слава Україні!» й переходити на українську мову.

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Тепер, за словами Жмеренецького, фракція пережила внутрішні розборки і заживе по-новому.

Що відомо про інциденти у Раді

І наостанок — про інциденти, які ми бачили у прямому ефірі. Причина двобою «слуг народу» Неклюдова і Касая залишається невідомою.

А от кому адресував свій середній палець Сергій Власенко стає зрозуміло, коли фракція «Європейська солідарність» оточує парламентську трибуну і вимагає вибачень або покарання для нього за неетичну поведінку. Власенко не здається і не кається. Ба більше — соратник Тимошенко вказує кому був адресований жест: «Міністр економіки уряду Януковича… подавав генпрокурора без вищої освіти».

Чи будуть наступні засідання Ради транслювати наживо — наразі невідомо. А от активісти біля парламенту на згадку про картонковий протест залишають стіну гасел із побажаннями до влади. Одне з головних нагадувань: «Влада — це народ».

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