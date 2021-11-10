Сергій Бабкін озвучив пса Джека у новому комедійному серіалі виробництва 1+1: відео

Попри захоплення своїм підопічним Джеком, Бабкін називає себе котячим батьком.

Музикант, тренер "Ліги Сміху" та актор Сергій Бабкін озвучив бульмастрифа Джека у новому комедійному серіалі виробництва 1+1 медіа "Джек і Лондон", прем'єру якого глядачі побачать вже за тиждень.

Про це 9 листопада йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

Сергій Бабкін розповів журналістам, що зрадів, коли отримав пропозицію щодо озвучування песика. Каже, хоч сам собаки не має, переконаний, що із завданням впорався. Це підтверджує і звукорежисер Денис.

У центрі сюжету серіалу "Джек і Лондон"– історія дружби головного героя та пса. Вони працюють у поліцї та розкривають злочини. З одним нюансом: чоловік чує голос собаки.

Кастинг собак на роль Джека тривав понад рік, переміг у ньому Морган. Це перша робота чотирилапого в кіно.

"Йому дуже подобається, інакше він вдома просто спить цілими днями. Я вже дивлюся ,що він вже звик. Він навіть сам знає, де точка на знімальному майданчику", - розподіає власниця улюбленця.

Попри захоплення своїм підопічним Джеком, Бабкін називає себе котячим батьком, адже його серце належить трьом його кішкам. "Я з ними розмовляю. У мене є улюблена кішка моя Цея і я мурчу з нею", - ділиться артист.

Але на свого Джека все ж подивитися дуже радить: "Простий такий пес, живе в містечку Зоря. Чесний, щирий, відкритий, справедливий такий, прямий".



Першу серію "Джека і Лондона" глядачі побачать вже 15-го листопада о 20:45 на телеканалі 1+1.

Читайте також:

Сергій Бабкін озвучив пса Джека у новому комедійному серіалі виробництва 1+1

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання