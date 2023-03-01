В останні дні долар і євро здешевшали на "чорному ринку": що сталося

Фінансист Сергій Фурса розповів, що в останній день лютого долар та євро ослабли - особливо на "чорному ринку". Щобільше тенденцію укріплення гривні вже триває щонаменше останніх півтора місяці.

Що стало причиною зміцнення гривні, він розповів фінансист Сергій Фурса у межах спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з 1+1" та ТСН.ua.

"Дійсно, останнім часом ми бачимо тенденцію укріплення гривні, як мінімум останніх півтора місяці. Але активно вона прискорилася за останні сім днів. Скоріш за все, відповідь у тому, що Нацбанк змінив вимоги щодо резервування до банків і деякі банки вимушені продавати валюту для того, щоб отримати більше гривень", - пояснив есперт.

За його словами, гривня потрібна банкам для того, щоб покласти її в резерви за вимогами НБУ. Саме тому фінустанови просто продають надлишки валюти, зокрема через свої каси, на кешовому ринку для того, щоб отримати більше гривень.

"Продовжиться чи ні така тенденція зараз сказати важко, бо ми не знаємо, як довго ще банки будуть продавати валюту для того, щоб виконати вимоги Нацбанку по резервуванню", - каже Сергій Фурса.

Нагадаємо, фінансист Сергій Фурса радить українцям купувати іноземну валюту та пропорційно зберігати її у євро та доларах.

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