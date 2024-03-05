"Сергей Котов", якого потопила Україна: основні характеристики та особливості російського корабля

Від самого початку вторгнення Росії до України кораблі проєкту 22160 беруть участь у російських бойових діях.

Під час атаки на Крим вранці 5 березня був потоплений патрульний корабель РФ "Сергей Котов". У ГУР підтвердили знищення ворожого корабля.

Основні харакатеристики, особливості та завдання російського катера "Сергей Котов" - читайте на сайті ТСН.ua.

Коротко - що відомо про "Сергея Котова"

"Сергей Котов" – третій серійний патрульний корабель проєкту 22160. Він був четвертим за рахунком у цій серії. Його названо на на честь військового Радянського Союзу контр-адмірала Сергія Миколайовича Котова. Його було спущено на воду в січні 2021 року, 30 липня 2022 року поповнив склад Чорноморського флоту РФ.

ТАКТИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Швидкість: 30 вузлів

Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах

Автономність: 60 діб.

Екіпаж: до 80 осіб

РОЗМІРИ

Водотоннажність: 1300 тонн

Довжина: 94 метри

Ширина: 14 метрів

Осаду: 3,4 метри

Патрульний корабель ЧФ РФ "Сергій Котов" / Фото: Міноборони Росії

Скільки кораблів проєкту 22160 залишилося у ЧФ РФ

За даними Вікіпедії, на грудень 2023 року було побудовано 4 кораблі, а 2 - будуються.

Вони призначені:

для несення патрульної служби з охорони територіальних вод

патрулювання економічної зони у відкритих і закритих морях,

припинення контрабандної та піратської діяльності,

пошуку та надання допомоги постраждалим при морських катастрофах

екологічного моніторингу навколишнього середовища,

моніторингу військово-морських баз і водних районів

проведення операцій у дальній морській та океанській зонах .

Корабель проєкту 22160 міг

За інформацією Вікіпедії, на кораблі типу проєкту 22160 імнує можливість встановлення модульного контейнерного озброєння та оснащення, зокрема крилатих ракет "Калібр" або Х-35 у складі ракетного комплексу "Калібр-К " .

На озброєнні "Сергей Котов" має 76-мм артилерійську установку АК-176МА, багатоканальний зенітний ракетний комплекс "Штиль-1", зенітний ракетний комплекс ближньої дії 3М-47 "Гнучка", два малогабаритні дистанційно-керовані протидиверсійні гранатометні комплекси ДП-65. Можливе базування вертольота Ка-27ПС.

Кораблі проєкту 22160 беруть участь у війні РФ проти України

Як повідомляють автори Вікіпедії, від самого початку вторгнення Росії в Україну кораблі проєкту 22160 беруть участь у російських бойових діях. Зокрема, під час патрулюванні акваторії Чорного моря, обороні економічних шляхів Росії, охороні військово-морських баз, супроводі транзитних суден і пошуково-рятувальних операціях, у бойових діях. Відомо, що 25-28 лютого 2022 головний корабель серії "Василь Биків" взяв участь у боях за острів Зміїний. У жовтні 2023 року корабель "Павло Державін" зазнав атаки морського дрона в порту Севастополя .

Нагадаємо, у Мережі повідомляють про затоплення корабля "Сергей Котов". Україна офіційно ще не коментувала атаку на Крим.

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