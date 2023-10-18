Серія самогубств підлітків у Києві: що відомо про трагічні випадки та чи пов"язані вони з "групами смерті"

Правоохоронці кажуть, що провели перевірку того, як можуть між собою пов'язані чи ні декілька самогубств підлітків.

Після серії загадкових смертей підлітків протягом перших двох тижнів жовтня в Києві почалось жваве обговорення того, що ці випадки можуть бути пов’язані між собою. Загалом останніми днями в столиці загинули декілька підлітків та декілька молодих людей, за даними правоохоронців, всі вони скоїли самогубство.

Джерела ТСН.ua розповіли про те, чи є між цими кількома випадками зв’язок та що саме стало попередньою причиною цих самогубств.

Як відомо, першим випадком стала загибель хлопця та дівчини 2 жовтня на Микільсько-Слобідській вулиці Дніпровського району столиці. Вони виховувались у зразковій прийомній родині, були зведеними братом та сестрою, але, за їхніми словами, були закоханими один в одного. Свою смерть вони транслювали в прямому ефірі – вони стрибнули з 24 поверху будинка на лівому березі столиці. На одному зі своїх відео пара зізналась, що вживає наркотики.

Після цього випадку, 9 жовтня, в Києві знайшли мертвими двох дівчаток-студенток 2005 та 2006 років народження. Вони загинули внаслідок падіння з 26 поверха недобудови, правоохоронці знайшли в їхніх телефонах передсмертні повідомлення, адресовані батькам.

Ще через декілька днів, 15 жовтня правоохоронці повідомили про загибель 12-річної дівчинки на Мінському масиві в Києві внаслідок падіння з висоти. Поки що за неофіційною інформацією, дитина вистрибнула з 22 поверху.

Після всіх цих випадків користувачі соцмереж висловили думку, мовляв, ці трагічні випадки пов’язані між собою або, можливо, всі загиблі свого часу стали жертвами так званих «груп смерті».

Офіційно в поліції кажуть, що слідство ще триває і причини загибелі одразу декількох молодих людей за загадкових обставин з’ясовуються.

В той же час джерела ТСН.ua в МВС розповіли, що зв’язок між цими трагедіями може бути лише опосередкований.

"Загиблі не були учасниками "груп смерті" та відповідних ігр. Ми перевірили те, чи є зв’язок між цими випадками. Можемо сказати, що немає, а є лише хайп, який піднімається в Мережі. Можемо констатувати, що раніше, в попередні роки, самогубств було більше. Зараз про самогубства розповідають більше та частіше, це може спонукати до таких дій тих підлітків, хто вважає, що батьки приділяють їм мало уваги. Тобто, коли підліток бачить, що темі самогубства приділяється багато уваги суспільства, то це в якийсь мірі може спонукати дитину до певних дій", - розповіло нам джерело в МВС.

За даними відомства, причинами самогубств попередньо стали певні життєві обставини, які були в кожній з тих родин.



"Наприклад, попередньо відомо, що пара, яка покінчила життя самогубством 2 жовтня – ці молоді люди вживали наркотики. Цей випадок та інші не були пов’язані з якимись інтернет-спільнотами", - розповіли нам в МВС.

Якими можуть бути причини трагедії



Фахівчиня ГО ЦПД “Конфіденс” – психологиня, дитяча та підліткова травматерапевтка Роксолана Малий-Прасол розповіла в коментарі ТСН.ua, що до факторів, які підвищують ризик суїциду у дитини, крім безпосередньо розладів ментального здоров’я, належать окремі життєві обставини такі, як:

• факт усиновлення (удочеріння);

• втрата близьких друзів чи членів родини або труднощі в стосунках з ними;

• сімейна історія ментальних розладів, суїциду чи дій, які могли призвести до суїциду;

• досвід фізичного чи сексуального насилля, психоемоційного насилля чи булінгу;

• доступ до засобів, за допомогою яких можливо здійснити суїцид, наприклад, зброя або медикаменти.

Що призводить до суїцидальної поведінки в підлітків

До основних факторів, що призводять до розвитку суїцидальної поведінки у молоді належить депресія. Згідно з окремими дослідженнями близько третини жертв суїциду серед молоді мали клінічну депресію або інші психічні розлади. До безпосередніх факторів ризику належить також зловживання психоактивними речовинами, фізіологічні зміни, пов’язані з підлітковим віком або тривалою хворобою.

“Підлітковий вік сам по собі – психоемоційно важке кризове явище. Гормональні хвилі в сукупності зі кардинальними змінами соціального статусу, за якого разом із правами та свободами в наборі додається оберемок власної відповідальності за своє життя та свої вибори, природньо спричиняють високий рівень тривоги, оскільки це незнайомі і невідомі терени, і досвіду проживання дорослого життя вони не мають. Так, ніби однією ногою вони перебувають ще в дитинстві, іншою – вже в дорослому житті. І в такому “шпагаті” щонайменше дуже дискомфортно, а часто – страшно і боляче. І якщо до цього додається відсутність навичок здорового подолання стресового навантаження, їм може бути надто важко впоратися з труднощами підліткового віку: неприйняттям, помилками, розривами стосунків, проблемами в навчанні або труднощами в сім’ї”, – розповіла психологиня.

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