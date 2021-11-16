Сертифікат про одужання від COVID-19 з'явився в "Дії": скільки користуватись та чому не можна одразу згенерувати

Сертифікат про одужання від COVID-19 з'явився в "Дії": скільки користуватись та чому не можна одразу згенерувати

У Міністерcтві охорони здоров'я пацієнтам радять стежити, які дані вносить лікар.

Сертифікат про одужання від COVID-19 уже доступний у застосунку "Дія". Він діятиме 105 днів від моменту, як лікар вніс до електронної системи інформацію про хворобу. Однак, одужалий одразу згенерувати цей сертифікат не зможе.

Про те, скільки реально часу людина зможе користуватися сертифікатом про одужання та що робити, коли на "ковід" перехворів, а сертифікат так і не підтягується, - 16 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, сертифікат про одужання поки що у бета-тестуванні. Тобто проходить останні узгодження. Сертифікат діє 105 днів від моменту внесення лікарем діагнозу до медичного реєстру. Але це не означає, що стільки ж днів одужалий може ним користуватися.

Згенерувати сертифікат можна на 15-й день після встановлення діагнозу. Якщо ви згенерували не на 15-й, а на 20-й день після діагнозу, сертифікат діятиме 85 днів. Відповідно - чим пізніше створили, тим менше діятиме.

У "Дії" пояснюють, що сертифікат про одужання з'явиться у застосунку за умови, що лікар внесе дані про пацієнта з "ковідом" до електронної системи.

Новини України: у "Дії" з`явився сертифікат про одужання, але згенерувати його вдається ще не всім

Якщо ж лікар припустився помилки, він завжди має можливість її виправити, позначивши записи помилковими і внести нові записи від свого імені, підписавши електронним підписом.

Якщо у медзакладі відмовляють, то пацієнтові радять звернутися до Міністерства охорони здоров'я, де з'ясовуватимуть, як так сталося. Скільки на це піде часу - не відомо.

Також у Міністерcтві охорони здоров'я пацієнтам радять стежити, які дані вносить лікар.

Ті, хто перехворів, робив ПЛР-тест, але лікувався сам і до лікаря не звертався, сертифікат згенерувати не можуть.

Зазначимо, що за останні 105 днів на "ковід" перехворіло з пів мільйона громадян. Сертифікат про одужання уже згенерували 127 тисяч людей.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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