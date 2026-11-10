Сержант з Тернопільщини на один день пішов у СЗЧ: як його покарали

Військовий на один день пішов у СЗЧ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У Тернопільській області на 8500 грн оштрафували військовослужбовця, який на один день самовільно залишив військову частину.

Про це йдеться у постанові Гусятинського районного суду Тернопільської області.

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Військовий один день був відсутній на службі

Як встановив суд, старший сержант, обіймаючи посаду штаб-сержанта 3 категорії відділення цивільно-військового співробітництва, діяв умисно та всупереч інтересам служби. В умовах особливого періоду він без поважних причин був відсутній у місці постійної дислокації військової частини в період з 18 по 19 жовтня 2026 року.

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У судове засідання військовослужбовець не з’явився, подавши письмову заяву, в якій повністю визнав свою вину та просив розглядати справу за його відсутності.

Вирок суду

«Оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, суд доходить висновку, що в діях військовослужбовця наявний склад військового адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 172-11 КУпАП (самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах воєнного стану)», — йдеться у матеріалі суду.

Суддя призначив військовослужбовцю адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 гривень.

Постанова суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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