Сестра з пораненням голови, зять із переламами ніг, а чоловік без хати: мешканці про пережитий масований обстріл Дніпра

Двоє поранених досі у лікарні після масованого обстрілу Дніпра у суботу, 24 червня. Тоді 9 ракет та два “Шахеди” збили наші сили ППО, одна ракета все ж влучила по приватному сектору. Пошкоджені майже 3 десятки будинків, чотири повністю зруйновані. Поранень зазнали 8 дорослих та троє дітей, йдеться в ТСН.

Російська ракета спотворила донедавна затишний мікрорайон. Величезну вирву, яка після удару утворилась посеред вулиці, ще більше розкопують, намагаючись дістатись до перебитих комунікацій. Мешканці понівечених осель, оговташись під першого шоку, намагаються зрозуміти хоча би з чого прочинати наводити лад. “То сусіди, знайомі, друзі прихилили. Ми зараз тут прибираємо, все розчищаємо, щоб хоч якимись плівками накривати дах, щоб не протікав будинок”, - розповідає постраждала Тетяна.

Російська ракета спотворила донедавна затишний мікрорайон

У день прильоту геть розгублені люди, не мали сил навіть плакати. Пані Наталя, задихаючись від гніву та розпачу, показує що залишилось від її хати. “Даху немає, сараю немає, літньої кухні немає, погреба немає, нічого немає. 64 роки гуляй вальсом”, - каже жінка.

Вона кілька місяців тому поховала сина, він загинув під Бахмутом. Під час цього прильоту, ледь не втратила сестру із зятем, і залишилась без житла. “Сестрі голову, шию зашивають, зараз у Мечнікова, але кажуть уже притомна. Зятю обидві ноги переламало. У мого чоловіка хата, її тоже розбомбило, ну стіни стоять і все. А тут і стін немає”, - додає Наталія.

На понівечену вулицю вже повернули світло, працюють над відновленням водопостачання. Усі як можуть, прибирають на поруйнованих подвір’ях. Намагаються знайти вцілілі речі. Юрій з друзями саме лаштують тимчасовий паркан. Через “руській мір” Юрій вже вдруге втрачає все. “Ми з Сєверодонецка, виїхали 29 березня, тікали, ледь утекли, приїхали сюди, ви самі можете бачити, що воно прийшло. Сюда поїхали з двома сумочками, а звідси йдем може із пів сумкою речей. Все інше треба наживати”, - каже Юрій.

Наталія під час цього прильоту, ледь не втратила сестру із зятем, і залишилась без житла

Цей ракетний удар зруйнував майже три десятки будинків. Поранення отримали 11 людей, троє з них діти. Тут навколо лише приватні помешкання, і жодних військових об’єктів.

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