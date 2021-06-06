Сезон кабачків відкрито: як правильно обрати і що приготувати

На початку сезону їх продавали по 5 гривень за кілограм, а нині ціна зросла в п'ять разів.

В Україні за кілограм українських кабачків нині правлять до 25 гривень за кілограм, а ще кілька днів тому вони коштували дешевше.

Фермери нарікають: цього року урожай з відкритого ґрунту попсувала затяжна холоднеча та дощі, тож більшість кабачків і досі тепличні. Про це 5 червня йшлося у сюжеті ТСН 19:30.

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Петро Мазур із Херсонщини висіяв кабачки всередині травня і вже тричі збирав врожай у теплиці. Найбільший попит, каже, на невеликі плоди. Кабачки можна збирати аж до морозів. Особливого підживлення рослини не потребують.

Поряд з тепличними ростуть кабачки на відкритому ґрунті. Їх садили під дуги з агроволокном. З цих кущів встигли зібрати перший врожай, а потім пішли дощі і вони почали гнити.

Саме через негоду овочі здорожчали. На початку сезону їх продавали по 5 гривень за кілограм. Нині ж тепличні коштують по 15-17. Це - вартість гуртова, але ціни зрештою знизяться.

Вибирати кабачки краще із пружною шкіркою та без пошкоджень. Такі овочі в холодильнику зберігати можна досить довго.

До речі, їсти можна не лише плоди, але й квіти - якщо посмажити. Їх можна приготувати у клярі як на відбивні, ділиться рецептом пані Тамара.

А ось киянка Любов Сидоренко пропонує приготувати з кабачків шоколадний пиріг.

Для цього подрібнює кабачок середнього розміру на тертці, а в окремій мисці змішує борошно, цукор, какао і по дрібці солі та соди. Також окремо потрібно збити яйця, сметану, олію та масло.

За рецептом, кабачок додається до вмісту першої миски, а потім змішується зі збитими яйцями. Для смаку та аромату можна додати трішки свіжозвареної кави. Далі тісто виливається у форму і запікається в духовці продовж 50 хвилин.

Собівартість такого солодкого кабачкового пирога - близько 80 гривень

Більше дивіться у сюжеті:

Новини України: початок кабачкового сезону – чому зросли ціни і як на це вплинула погода

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