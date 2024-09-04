Шаги в Україні: що відомо про нові монети, скільки коштуватиме їх карбування і що буде з копійкою

У Нацбанку планують провести монетну реформу. І переназвати дрібні розмінні гроші - на шаги. Таким чином планують зробити ще один крок до тотального відходу від російщини. Мовляв, "копійка" - слово імперське та є символом московської окупації.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

В Україні 1991 року хотіли запровадити шаги

Копійка - це слово невдовзі може назавжди зникнути з нашого лексикону. Натомість з'явиться інше - "шаг". Саме так мають називатися розмінні монети - розповідає ТСН голова Нацбанку Андрій Пишний. Бо це - відновлення історичної справедливості.

Слово "шаг" - відоме на території України ще з 16 століття. Воно є в нашій класичній літературі. Зокрема, у творах Тараса Шевченка та Лесі Українки. В обігу грошові знаки під такою назвою були і за часів Української революції 1917-1921 років. Їх планували випускати також - вже після проголошення Незалежності у 91-ому. Але, каже Андрій Пишний - не склалося.

"Була надрукована навіть перша партія монет шагів. Вона була надрукована на луганському верстатобудівному заводі, але тоді комуністичне лобі перемогло. І росіяни залишили частину своєї присутності в нашому монітарному суверенітеті. Цю дрібку сміття", - каже голова НБУ Андрій Пишний.

Андрій Пишний

Історик та боєць ЗСУ пояснив, що "копійка" має суто російське походження

З необхідністю переіменування розмінних монет погоджуються і фахівці. Боєць ЗСУ та кандитат історичних наук Олександр Алфьоров записав освітнє відео, де детально пояснив: чому "копійка" - то російський спадок, від якого потрібно позбавлятися чимдуж.

"Що таке копійка? Копійка це частина рубля. І позначає рубольовий простір. І там де ходять російські гроші - РФ, Придністров'я, Білорусь. Тобто це не те, щоб наша питома назва - це ворожа назва. Слово копійка походить від походження на російській срібній монеті є цар з копійом. Від цього самого копійка. Це не від "накопичувати", а від назви московської монети", - каже Олександр Алфьоров.

Шаги

На карбування шахів з держбюджету додаткових грошей не потрібно

Представники Нацбанку уже обговорили можливі новації із парламентарями та урядовцями. Якщо Верховна Рада пропозиції підтримає - нові українські гроші почнуть карбувати з наступного року. Таким чином - 50 шагів з'являться замість 50 копійок. І для цього додаткових витрат із державного бюджету не потрібно. Натомість, монети номіналом 10 копійок чи шагів - випускати не будуть взагалі.

НБУ

"У 2025 році має бути відкарбовано 20 мільйонів монет. І ми розраховуємо, що ці 20 мільйонів монет будуть відкарбовані вже як 50 шагів. Якщо ж це рішення не буде ухвалено - то ми повинні будемо відкарбувати їх як 50 копійок", - каже Андрій Пишний.

За копійками - опитані нами кияни та гості міста обіцяють не сумувати. Мовляв, українськими шагами - їм користуватися буде приємніше.

Звідки пішли шаги і яким буде їх дизайн

Щодо того, звідки походить назва шаг, то насправді - єдиної версії немає. Нумізмати та лінгвісти - сперечаються і досі. Можливо, слово походить від назви іранської монети "шагін". Або ж з'явилося від втраченого українського іменника "сяг" - що означав міру довжини. Але аж ніяк не від російського "шаг" - тобто, "крок". Невідомо поки, і якими на вигляд будуть - уже нові українські розмінні монети. Утім, дизайн обов'язково має підкреслювати нашу історичну унікальність.

"Дизайн монет повинен враховувати зокрема і готовність приймати цю монету термінальними пристроями. Ми будемо радитися з банками, фахівцями банкнотно-монетного двору", - каже Андрій Пишний.

А ще в НБУ заспокоюють: у будь-якому разі нові шаги будуть в обігу одночасно зі старими копійками. Тож бігти до банків, щоб спеціально їх обміняти, не доведеться.

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