"Шахед" прилетів просто в кімнату: моторошні подробиці вбивства 14-річної Марійки з Києва

В Києві російський дрон атакував 25-поверховий житловий будинок. "Шахед" залетів прямісінько до кімнати, де на той момент перебувала 14-річна школярка Марійка Троянівська. Дитина загинула. Постраждало шестеро осіб. Одну людину госпіталізували.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Місцевий житель розповів, що того трагічного вечора загинула його сусідка.

Житловий будинок, куди прилетів російський дрон

"Чую, гуде. Я отак от сюди вихожу, і він над вікном пролітає. І от в оцей сусідній балкон. Оце ж у нас у сусідів загинула дівчинка. Вона була з батьками вдома. Батьки були десь у стороні. А дівчинка сиділа перед вікном за комп’ютером і саме в те вікно напряму залетів. Марія дівчинку звали. Така розумна дівчинка. Ну, бачте, завжди якось кращих не стає", – каже мешканець пошкодженої квартири Сергій Журавель.

Наслідки обстрілу житлового будинку

Місцеві також розповіли, що рятувальники оперативно прибули на місце події та надавали потерпілим допомогу.

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Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 25 жовтня, під час ворожої атаки ударних дронів у Києві пролунали вибухи. Ворожий дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок у Солом'янському районі столиці. Внаслідок ворожого удару загинула дівчинка 2009 року народження.

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