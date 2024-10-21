"Шахед" розніс квартиру на Київщині: що відомо (фото)

Дрон пошкодив перекриття даху, частково зруйнував технічний поверх, і все це завалилося в квартиру

Вночі ворог масовано атакував ударними дронами і Київщину. Всі ворожі цілі ППО там знищили. Влучань уламків в об’єкти критичної інфраструктури немає. Як і потерпілих.

Але уламки таки пошкодили дві багатоповерхівки. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко спостерігав за ліквідацією наслідків з місця подій.

У селищі Глеваха на Київщині тривають роботи з ліквідації ранкової російської атаки. Один із уламків дрону влучив у житлову п’ятиповерхівку. Сам дрон пошкодив перекриття даху, частково зруйнував технічний поверх, і все це завалилося в квартиру, яка розташована на п’ятому поверсі. Також пошкоджені вікна, двері та балкони.

Російська атака по Глевасі на Київщині / Скриншот із сюжету ТСН

Надзвичайники та поліцейські евакуювали 43 мешканців будинку. Постраждалих немає, проте медиків все ж таки довелося викликати. У літньої людини був перелом тазобедреної кістки, і ця травма не пов’язана з ранковою атакою. Лікарі швидкої допомогли з евакуацією хворої людини. А рятувальники почали обрізання нестабільних конструкцій бетонних плит. Надзвичайникам довелося використовувати кран та скалолазів. І оскільки ризик обвалу досить великий, мешканців будинку до свої квартир поки не пускають.

Серед них місцевий житель на ім’я Адам, саме в його квартиру прилетіли рештки ударного дрону. Судячи із пошкоджень, безпілотник був із бойовою частиною. Чоловік дивом не отримав навіть подряпин.

Місцевий мешканець Адам / Скриншот із сюжету ТСН

“Сильний удар, купа пилу, полетів бетон. Саме в тій кімнаті, де я спав на ліжку. З кімнати вискочив, щось схопив, побіг на вулицю. Туди зайти зараз просто страшно. Дірка на ту сторону”, — розповів чоловік.

На місці подій розгорнутий оперативний штаб, пункт обігріву, працюють психологи. Місцева влада фіксує дані громадян пошкодженого житла. Спеціальна комісія оглядає будинок і має вирішити, чи можна місцевим повертатися до квартир, а кого доведеться все ж таки відселити.

Російська атака по Глевасі на Київщині / Скриншот із сюжету ТСН

Також вибиті вікна в ще одному багатоповерховому будинку та пошкоджено три автомобілі. Крім того, пошкоджений ще один приватний будинок та гараж на Київщині. Сталися пожежі на полі та одному з ринків. Загоряння оперативно ліквідували.

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