"Шахед" влетів у багатоповерхівку і не розірвався: подробиці про пекельну ніч в Одесі

На жаль, не минулося і без "прильотів" – ворожі дрони залетіли в одеську промзону.

Рашисти знову атакували Одесу! Масований удар дронами-камікадзе росіяни завдали по цивільних об’єктах в ніч проти 25 січня. По ворожих "Шахедах" відпрацювала ППО, проте є й влучання. Один із БПЛА влетів у багатоповерхівку, але не вибухнув.

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Атака на Одесу

Пізно ввечері 24 січня в Одесі почав лунати сигнал повітряної тривоги. За даними Повітряних сил, ворог націлився на місто "Шахедами", яких летіло щонайменше з десяток. Згодом у місті пролунали перші вибухи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Шахед" влетів у багатоповерхівку і не розірвався! Пекельна ніч в Одесі! Всі подробиці і наслідки

"Шахеди" летіли хвилями

У Силах оборони півдня заявляють, що в цей день збивати російські дрони було вкрай важко, передусім через тактику ворога. "Шахеди" летіли хвилями.

Між попередженнями про повітряну тривогу пауза становила до 15 хвилин. А бойова робота велась в умовах рясного заходу на удар одночасно кількох дронів.

11 дронів-камікадзе силам протиповітряної оборони вдалось збити: 10 на Одещині, 1 на Миколаївщині.

Ворог застосовував уже випробувані тактичні хитрощі – заходив з акваторії моря на низьких висотах, вдавався до складних маневрувань.

В Одесі є влучання

І це, на жаль, зіграло свою роль. Уламки "Шахедів" упали у кількох районах Одеси, зокрема пошкодили житлову новобудову у Хаджибейському районі міста.

Туди одразу виїхав мер Геннадій Труханов. У міського голови першими показали наслідки рашистського "прильоту". За його словами, на Одесу рухалось дві хвилі безпілотників. На жаль, внаслідок атаки у місті є поранені. Також у мерії звітують про падіння уламків збитих "Шахедів" у житлових масивах.

У Хаджибейському районі опіки отримав чоловік, а у Приморському, куди також впали уламки одного з БПЛА, поранення отримали аж четверо людей – одну з жінок довелось витягати з-під завалів. На щастя, вони усі наразі у нормі – на амбулаторному лікуванні.

Наслідки атаки дронами по Одесі / Фото: t.me/mvs_ukraine

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, решту мешканців цієї багатоповерхівки довелося тимчасово евакуювати. За словами людей, один із "Шахедів" влетів у перший поверх будинку, але, на щастя, не вибухнув. Зайнятися недобитком мусили фахівці.

На жаль, не минулося і без "прильотів" – "Шахеди" залетіли в одеську промзону. Ворог поцілив у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин.

Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею скинуло на землю. Він отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Чоловікові надано медичну допомогу, лікується амбулаторно.

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До ладу Одесу приводять місцеві комунальники

Руйнування в Одесі чималі, тож для розбору завалів залучили не тільки людей, а і спецтехніку. На місцях також уже розгорнули оперативні штаби. Там містяни можуть звернутися по допомогу до місцевої влади, зокрема подати заявку на оформлення матеріальної допомоги.

Відповідь від СБУ

Поки ж росіяни тероризували цивільних одеситів, в СБУ вирішили наваляти рашистам по повній. В ніч проти 25 січня росіянам не спалося в Краснодарському краї – "найгарячіше" було у Туапсе. Там невідомі добрі дрони спалили вщент ворожу нафтобазу.

Але це ще було не все. Рашистські ЗМІ волали, що бачили БПЛА і над Сочі, а це, наприклад, аж за 650 км до Херсона.

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