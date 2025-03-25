"Шахеди"-невидимки та БПЛА з термобаричним зарядом: експерт назвав нові загрози від Росії

Росія продовжує щоденно тероризувати Україну з повітря. Ударні БПЛА противника щовечора атакують Київ та столичний регіон. На жаль, стаються влучання у житлові будинки та падіння уламків, від яких спалахують пожежі і гинуть люди.

Ворог постійно змінює тактику застосування засобів повітряного нападу. Що саме використовує противник і де шукати протидію ТСН.ua розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.

Безпілотники-невидимки

Під час останніх повітряних атак на Київ ворожі безпілотники несподівано виринали поруч зі столицею, наче нізвідки. Така раптова поява одразу супроводжувалася гучною роботою сил ППО та вибухами. Про це повідомляли численні моніторингові канали, при цьому зазначалося, що ударні безпілотники ворога летять на наднизьких висотах.

Авіаційний експерт Валерій Романенко не погоджується, що ворожі дрони проходять до Києва непоміченими.

"Сумнівно, що декілька дронів можуть непоміченими підлетіти до Києва. Такого не буває. А от поодинокі дрони – можуть, бо його важко помітити у темний час доби і якщо він летить надто низько, то виявити його складніше – лише візуально або за звуком. Ще може бути, що, наприклад, ворог запустив 10 дронів: 9 збила наша ППО, а один прилетів до міста, ніби нізвідки. На жаль, збивати повітряні цілі стовідсотково не може жодна ППО у світі. Навіть така потужна, як в Ізраїлі, не все збиває. А вона там у рази щільніша ніж в Україні", – розповідає ТСН.ua авіаційний експерт Валерій Романенко.

Ціль – пройти нашу ППО

Експерт додає, що ворог постійно змінює тактику повітряного нападу.

"Зараз росіяни практикують групові нальоти – координують дрони по часу і прориваються до цілі одразу великою групою. Але таку атаку важко назвати непомітною. Навпаки, просто стримати таку навалу дуже важко, бо кількість цілей значно більша, ніж канальність ракетного комплексу ППО. Тим паче, що у нас стоять на захисті не лише IRIS-T та NASAMS, а є й американські Hawk та французькі Crotale у яких канальність (кількість цілей, які вони здатні уражати одночасно) значно нижча. Або ж комплекс VAMPIRE, який взагалі працює по одній цілі. Тому під час групової атаки, ворожі дрони можуть прориватися до міста", – розповідає авіаційний експерт.

Тим паче, що реальні "Шахеди" з бойовою частиною супроводжує така ж кількість дронів-імітаторів, які ППО відслідковує, але пуски ракет по ним не здійснює, бо вони не несуть реальної загрози.

Тактика гуртового нападу

За словами Валерія Романенка, ворог все частіше практикує саме групові нальоти, ймовірно вважаючи їх більш ефективними. Так росіяни, до речі, вже атакували Одесу, після того, як велика кількість дронів збиралась у групу над Чорним морем.

"Насправді, БПЛА не збираються у групу над морем, чи поблизу якогось міста. Це такі відчуття у людей. Ворог виважено узгоджує дії дронів по часу та їх маршрути, щоб власне на місто вони надлітали саме групою. Через це, окремим ударним дронам вдається прорватися через наші дальні та ближні ешелони ППО, які захищають місто. Це – тактичний прийом, один з багатьох. Росіяни увесь час застосовують нові. Під час нальотів вони збирають розвідувальну інформацію, аналізують її, а потім розробляють нові тактичні прийоми, які б дозволили їм ефективніше використовувати безпілотники", – пояснює Валерій Романенко.

Фальш-цілі та витрати ракет

Він додає, що все частіше під час повітряних ударів, ворог використовує десятки безпілотників-імітаторів.

"Це теж тактичний прийом, коли під час повітряного удару на місто летить 50% фальшивих цілей. Добре, що вони відрізняються по швидкості і їх можна таким чином визначити. Зазвичай спеціальні системи відстеження вираховують це: якщо швидкість цілі менша від певної величини, то вона просто не виводиться на екрани радарів. Наприклад, якщо до міста прорвались "Шахед" та "Гербера", то "Шахеда" зіб’ють, а на "Герберу" особливо не витрачатимуть боєприпаси. Відомо, що росіяни споряджають "Гербери" підсвіткою, але це вже більш психологічний прийом, який використовується для відволікання уваги. Якщо такий безпілотник у небі, то увага місцевої ППО (мобільні групи, зенітні гармати) буде прикута до нього, та й ракету можуть не пошкодувати. А насправді, це і є завдання "Гербери" – відволікти на себе ракети, щоб дати шанс якомусь ударному дрону прорватися до цілі", – пояснює Валерій Романенко.

Чому не збивають "Гербери"?

Він підкреслює, якщо у компанії "Шахедів" будуть летіти "Гербери", то наші сили ППО не будуть на них звертати уваги.

"Ніхто на них не витрачатиме ракет. Тому і може складатися враження, що над містом забагато дронів, які літають, а їх чомусь не збивають. До речі, їх варто відрізняти ще й по звуку, наприклад, поршневий двигун на "Герберах" втричі менш потужний від "шахедівського", а на "Пародіях" взагалі стоять електродвигуни. Тому звук від них не такий гучний, як від ударних дронів, і тональність геть інша. На "Шахедах" і "Гарпіях" (це той самий "Шахед", але випуску іжевського заводу) стоять авіаційні поршневі двигуни і вони мають чіткий звук, як від мопеду. Тому безпілотники-імітатори можуть літати скільки завгодно, ніхто на них не буде витрачати навіть дешеві ракети. Політають і самі "локаційно загубляться", – каже Валерій Романенко.

Можуть влучати у будинки

Експерт погоджується, що російські ударні дрони літають дуже низько.

"Чим нижче летить дрон, тим важче його виявити за допомогою радіолокаційної станції. Але у нас є чимало станцій акустичного виявлення цілей, чи за допомогою різних спеціалізованих систем виявлення безпілотників, які аналізують три типи сигналів: радіолокаційні, акустичні та візуальні. Головне питання у щільності ППО, якої нам дуже не вистачає. Якщо порівнювати Україну з Ізраїлем, то у нас територія набагато більша, а систем захисту значно менше, ми не маємо жодних "залізних куполів", тому російські безпілотники прориваються до міст. На жаль, ми не маємо можливості –збивати все що летить", – розповідає авіаційний експерт.

"Шахеди" з термобаричним зарядом

Під час атаки на Київ росіяни використовували термобаричні заряди у дронах. На таку версію експертів наштовхує вигляд квартири у Дніпровському районі, куди влучив ворожий дрон – помешкання вщент випалено вогнем.

Версію про дрон з термобаричним зарядом, підтверджує і Валерій Романенко та додає, що це один з шести можливих варіантів бойової частини "Шахедів".

"Термобаричний заряд значно потужніший, ніж звичайна вибухівка, оскільки він ініціює не лише пряму, а й зворотну ударну хвилю. Через це, його інколи ще називають "вакуумною бомбою". Якщо від дрону з фугасною "начинкою" , можна захиститися у приміщенні, то з термобаричним зарядом все складніше – газоподібна вибухова речовина проникає до квартири, окопу чи бліндажу і вибухає вже всередині, повністю випалюючи кисень", – пояснює Валерій Романенко.

Від вакуумної бомби немає порятунку

Він додає, що газоподібна речовина моментально розтікається по приміщенню і від неї вже немає порятунку.

"Є два види дронів з термобаричним зарядом. Двотактні – це коли речовина спочатку розтікається, а потім підпалюється. А у цих нових дронах зроблено так, що додаткове підпалення не потрібне – газоподібна речовина розтікаються, а вже через якусь мить, вибухає сама по собі. Термобаричні заряди, до речі, були розроблені ще за радянських часів, а також розроблялися у інших арміях світу, але використовувати таку зброю проти цивільного населення зараз – це дуже жорстоко", – зазначає Валерій Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Києві зафіксовано застосування термобаричних зарядів: що про них відомо.

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