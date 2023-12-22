“Шахеди” розносять квартири в Києві: Жданов пояснив, чому так відбувається у столиці та як вберегтися

У ніч проти 22 грудня Росія атакувала Київ “шахедами”. Дрон влучив у багатоповерхівку в Солом’янському районі і частково знищив 24, 25 та 26 поверхи. Кілька родин залишилися без житла, втім, на щастя, вціліли.

Квартири киян періодично стають “ціллю” російських ракет та “шахедів”. Чому не завжди вдається збити ворожі цілі на підступах до міста та як захиститися від них, якщо мешкаєш на верхніх поверхах будинку, в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Чому “шахеди” долітають до центра Києва

За словами Олега Жданова, справа в тому, що Київ — дуже велике за площею місто. Тому поставити по його периметру засоби повітряної оборони наразі неможливо — їх не вистачає.

“Засоби ППО у нас стоять в місті. Коли засобами розвідки виявляють дрони, система починає намагатися їх перехопити. Дуже важлива відстань від засобів ППО, коли виявлено дрон, коли захоплено, чи залишається час на його перехоплення. Протиракета повинна досягнути цього дрона. Тому така картина і виходить”, — каже Олег Жданов.

У менших або витягнутих містах, як Кривий Ріг, наприклад, “шахеди” можуть бути захоплені і збиті за межами міста.

“Якщо подивитися на мапу, місто Київ трошки витягнуте, фактично вписується в коло, а розмір дуже великий”, — розповів Олег Жданов.

Чому дрони не завжди вдається збивати у передмісті

“Шахеди” в Києві збивають усім, що є, каже військовий експерт. У столиці розміщене озброєння від зенітних кулеметів до зенітного ракетного комплексу Patriot.

“Такий комплекс як Patriot не залучається для дронів, він пильнує балістику — це його головне завдання. Комплекси NASAMS або IRIS-T SLM можуть підключатися до знищення дронів, коли мобільних груп не вистачає або вони не справляються. Коли дрони вже пробираються в місто, підключаються такі вже більш сучасні комплекси. Також можуть бути задіяні розрахунки Gepard у Києві”, — каже Олег Жданов.

Мобільні групи, за його словами, можуть розгортатися на дахах будівель, або пересуватися на автомобілях типу пікап.

Наслідки атаки дронів на Київ. Фото з відкритих джерел.

“Шахеди” збивати важче, ніж ракети

Ефективність збиття ракет у Києві вища, ніж у “шахедів”, розповів Олег Жданов. Справа в тому, що ракети летять вище, швидше і вони більші розміром.

“У ракети відбиваюча поверхня набагато більша. “Шахед” маленький, він летить на малій висоті і з малою швидкістю. Його чутно, але для того, щоб в нього влучити, “шахед” треба бачити. Або візуально він має бути підсвічений прожекторами. Тоді в нього можна спробувати влучити. Тепловий радар його бачить за рахунок двигуна. Радіолокаційний радар бачить дуже слабо. Якщо дрон ще на підльоті, то тут ще більш менш якась видимість є”, — розповів військовий експерт.

Олег Жданов каже, що висотні будинки в місті створюють штучні перешкоди. Через це можуть утворюватися так звані “мертві зони” для радіолокаційних станцій. Тому, за словами військового експерта, дрони можуть “проскакувати”.

Маршрутами безпілотників можуть полетіти ракети

Курсом безпілотників, якими вдарили по Києву, можуть полетіти російські крилаті ракети, каже Олег Жданов. Однак повністю відтворити шлях “шахеда” вона не може.

“У ракети маневреність набагато менша, ніж у “шахеда”. Майже в п’ять разів швидкість ракети більша. Але “коридор”, де пройшов “шахед”, вони намагаються відслідкувати. От чому кажуть не знімайте результати роботи ППО. Щоб вони не визначили, який долетів, бо вони летять по різних маршрутахи. І якщо ворог визначає, що цей “шахед” пройшов, значить цей маршрут більш безпечний і по ньому можна запускати”, — розповів Олег Жданов.

Куди цілять росіяни

За його словами, окрім безлічі військових об’єктів у Києві, куди хоче влучити ворог, цілями можуть бути промислові зони. Однак Олег Жданов не виключає, що російська армія може цілеспрямовано бити по житловим будинкам, щоб тероризувати цивільне населення.

“Вони можуть цілити куди завгодно. Є такий документ, мапа штучних перешкод. На неї повинні наноситися будь-які будівлі висотою від 20-30 метрів. За рахунок того, що Київ розбудувався, а в росіян, можливо, мапа не найновіша, можуть траплятися такі випадки, як сьогодні вночі. Коли дрон врізався в верхній поверх будівлі. Він міг летіти в якусь ціль, але зустрів перешкоду і влучив у верхній поверх”, — каже Олег Жданов.

Військовий експерт розповів, що в кожен “шахед” вкладаються координати якихось об’єктів на території Києва, які росіяни хочуть вразити.

“Хоча я не виключаю варіанти, коли вони можуть наносити удари по житлових масивах для того, щоб дратувати населення, змушувати нас погоджуватися на мир за будь-яку ціну. Житлові будинки теж можуть бути ціллю”, — розповів Олег Жданов.

У Росії налагодили виробництво і постійно виготовляють нові “шахеди”, каже військовий експерт.

“Тому ми навіть не можемо сьогодні точно оцінити, яку кількість на місяць вони можуть виготовити. У цьому місяці, як і в минулому, очікується рекорд по застосуванню “шахедів”. Ми тільки їхні рекорди фіксуємо”, — розповів Олег Жданов.

Наслідки атаки дронами-камікадзе по Києву в ніч проти 22 грудня / Фото: Офіс генерального прокурора

Що потрібно, щоб збивати всі “шахеди”

У Києві не вистачає засобів ППО, щоб збивати всі “шахеди”, каже військовий експерт.

“Наприклад, якби в нас був повноцінний дивізіон IRIS-T SLM або NASAMS, це шість-вісім батарей, які б ми просто поставили по периметру міста і вони б працювали в одній системі, тоді б жодна “пташка” не пролетіла через цей кордон. Але в нас на всю країну кілька IRIS-T SLM і трохи більше NASAMS. А територія яка, тільки обласних центрів 24, і всі треба захищати”, — розповів Олег Жданов.

Як захиститися в багатоповерхівці

За словами Олега Жданова, коли нам місто летять “шахеди” ні в якому разі не можна ігнорувати повітряну тривогу і дотримуватися хоча б “правила двох стін”. Щоб в людини було більше шансів вберегтися, друга стіна має бути монолітна.

“Всі бачили сьогоднішні фото. Там технічний поверх, стіни в основному цегляні, тому їх розірвало і повиносило. А якщо монолітна стіна, то правило двох стін може спрацювати. Якщо пряме влучання туди, де перебуває людина, то навіть бетонна стіна не врятує. У "шахеда" до 50 кілограмів вибухівки — це дуже потужна сила. Може бути контузія від вибухової хвилі, а вона може призвести до розриву внутрішніх органів, кровотечі. Може бути осколкове поранення, якщо стіна тріснула. А може бути травма від самої стіни, яка розлітається від вибуху. Правило двох стін працює, але не дає стовідсоткової гарантії”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат відповів, чому російські дрони досі долітають до Києва.

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