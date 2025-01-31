“Шахеди” влучають у квартири та руйнують будинки: експерт назвав неочікувану причину

Як змінилися російські атаки і чому не всі безпілотники вдається збивати.

Російський “Шахед” наскрізь пробив багатоповерхівку в Сумах у ніч проти 30 січня. З-під завалів будинку дістали дев'ять загиблих людей. Днями безпілотник влетів у житловий будинок у Дніпрі. В Одесі від уламків дрона також нещодавно постраждала багатоповерхівка.

Ворог щодня запускає десятки “Шахедів” по Україні і, на жаль, частіше вони влучають у житлову забудову.

Що сталося – як змінилися російські атаки і чому не всі безпілотники вдається збивати – читайте в матеріалі ТСН.ua

У російської армії змінилися цілі. Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

“Росіяни пішли більше у тероризм, геноцид. Цілі стоять інші – натиснути на українське суспільство, щоб воно натиснуло на військово-політичне керівництво під зупинку бойових дій, капітуляцію. Це механізм тиску на цивільне населення”, – вважає військовий експерт.

Він пояснює: раніше безпілотники атакували військові об’єкти та об’єкти інфраструктури. Зараз же йдуть просто до українських міст.

“Протиповітряна оборона прикривала здебільшого ці об'єкти. А зараз треба розгортати на повне прикриття”, – каже Роман Світан.

За його словами, безпілотники типу “Шахеда” сьогодні збивають так само, як і раніше – приблизно з тим самим коефіцієнтом. Лише здається, що більше дронів досягають своїх цілей, вважає військовий експерт.

“Ті, що проходять (“Шахеди” – ред.), вони й раніше проходили. Просто, припустимо, ми їх збивали 85 із 100 – 15 проходило. Але вони проходили по військовими чи інфраструктурними об'єктами, і цивільні їх просто не бачили, навіть якщо вони кудись влучали. Сьогодні ми збиваємо ті ж 85 із 100, але 15 йдуть по цивільних об'єктах. Немає такої системи ППО, щоб 100% перекривала. Один “Шахед” по висотці з великими жертвами – це видно і чутно. Це, звісно, одразу викликає реакцію”, – каже Роман Світан.

Де найбільша небезпека і як вберегтися

Нагадаємо, проліт ворожих "Шахедів" відбувається на наднизькій висоті. Томуостаннім часом ворожі дрони становлять чималу небезпеку для висотних будівель.

За словами авіаційного експерта Валерія Романенка найчастіше висота польоту дронів становить приблизно 50 метрів (плюс-мінус 10 м). Тобто найбільша загроза для квартир між 14 та 18 поверхами. Більшість "Шахедів" саме туди влучає.

Якщо вже триває повітряна боротьба над містом, то у ДСНС радять знаходитися подалі від вікон. Якщо атака вночі, то найкраще перечекати тривогу на майданчику біля ліфта, так, щоб вас захищало декілька стін з усіх боків.

Читайте також: