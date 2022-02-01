Шахраї намагались вкрасти гроші, які збирають на порятунок дітей: які схеми діють та як не стати жертвою

Шахраї намагались вкрасти гроші, які збирають на порятунок дітей: які схеми діють та як не стати жертвою

В Україні діють псевдоблагодійні фонди та сумнівні організації.

В Україні шахраї крадуть гроші, які небайдужі збирають для хворих дітей. Також аферисти можуть навіть організувати збір коштів без відома людини та привласнити їх собі.

Про це 1 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Шахраї крадуть гроші з рахунків батьків, дітям яких потрібна допомога

Родина Пукалів з Хмельницької області повідомила про збір коштів для їхніх хворих синів-близнюків. У них спінальна м'язова атрофія. Кожному треба зробити по уколу вартістю 2 мільйони 300 тисяч доларів. Сюжет про це вийшов на ТСН. І поки небайдужі допомагали дітям, шахраї намагалися вкрасти гроші з рахунків батьків.

"Менеджери подзвони з "Гарячої лінії" і запитали, чи хочемо ми зробити проплату. Я відповіла, що ні. Тоді мені повідомили про підозрілі дії", - каже мати хворих хлопчиків Алла Пукало.

Гроші на лікування: як уберегти зібрані кошти від шахраїв

Шахраї намагалися вкрасти з рахунків батьків дітей 5 тис. грн, проте Алла зазначає, що раніше вона працювала у банку, а тому до подібних схем була готова.

"Картки всі заблоковані на виплату. Їх буде розблоковано тільки в кінці збору", - каже Алла Пукало.

Від дій шахраїв також постраждала Ірина, яка збирала гроші на лікування сина.

В Україні діють псевдоблагодійні фонди

В Україні також діють псевдоблагодійні фонди, які поширюють інформацію про хворих дітей та привласнюють собі гроші.

Буває, що свою допомогу пропонують сумнівні благодійні організації. Тож перш, ніж із кимось співпрацювати, краще перевірити всю інформацію.

"За кодом ЄДРПОУ або за назвою організації ви можете перевірити всю наявну про неї інформацію, яка є у державних реєстрах або в YouControl", - кажуть фахівці.

Що робити, щоб не стати жертвою шахраїв:

Заблокувати картки на виплату та розблокувати їх лише в кінці збору коштів.

Ніколи й нікому не передавати дані банківської картки, як-от термін дії та CV-код.

Прив'язувати до рахунку не контактний номер телефону, а той, який ніхто, крім вас, не знає. Бо шахраї можуть віддалено його привласнити та отримати доступ до банківської картки.

ТСН

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