Шахраї під приводом грошової допомоги грабують рахунки українців. На Чернігівщині збільшується кількість випадків шахрайства під приводом грошової допомоги від міжнародних організацій для тих, хто постраждав від російської агресії. Замість допомоги люди навпаки втрачають свої гроші, а інколи кредитні, які доводиться потім сплачувати, йдеться в ТСН.

Зі Слов’янська до Чернігова Ольга Дмитрівна переїхала ще в червні, бо бути дома вже було небезпечно, бойові дії поруч. “Знайшла оголошення, що стартував другий етап виплат підтримки українським громадянам, раніше це стосувалося східних областей, але зараз кожен може отримати допомогу від ООН у розмірі 2500”, - розповідає Ольга.

Жінка каже, що текст оголошення був дуже переконливим, а посилання - на державний банк. Вона жодним чином не засумнівалася у достовірності. Але замість допомоги з її картки зникла не лише пенсія, а й кредитні кошти. “Тепер треба покривати кредитну лінію. Було дуже боляче, як мене, дорослу жінку, обдурили”, - ділиться Ольга.

Вона втратила свої гроші, через те, що за посиланням ховався фішинговий сайт - це двійники легальних сайтів. Візуально дуже схожі, але різниця зазвичай лише в одній букві назви. Якщо на сайті двійнику окрім номеру картки ввести ще і термін дії та ССV-код - шахраї отримають доступ до грошей.

Для переконливості шахраї використовують і логотипи відомих ЗМІ. У соцмережах під такими повідомлення пишуть коментарі про нібито вже отримані захмарні суми допомоги. У реальному житті, кажуть поліцейські, все навпаки.

“Щоб вберегтися від шахрайських дій, поліція закликає не переходити за сумнівними посиланнями. Люди вказуючи свої персональні та секретні дані, відповідно можуть втратити всі свої заощадження, це і 10 тис, і 20. Наприклад, нещодавно надійшло повідомлення від громадянки, яка намагалася оформити допомогу і втратила 110 тис грн зі свого банківського рахунку”, - розповідає речниця місцевої поліція Наталя Слабеняк.

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Заявки на міжнародну допомогу збирають на єдиному порталі “є-Допомога”. Інформацію від заявників перевіряють на достовірність і згодом передають донорам, лише потім, кажуть у Мінсоцполітики, міжнародні організації перераховують гроші на рахунки людям. “Зазвичай, міжнародній організації після того, як ухвалюють рішення про проведення виплат, вони відправляють повідомлення на “Месенджер”, чи СМС- інформування, і людина або на залишений свій банківський рахунок, або через міжнародний маніграм “Вестерн юніон” проводяться виплати, за це ніхто нічого не вимагає ніяких коштів, ніяких персональних даних”, - розповідає заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

Міжнародну допомогу вже отримали понад трьох мільйонів українців, ще десять мільйонів заявок зареєстровано. Поки їх не опрацюють - нові не прийматимуть. “Ресурси міжнародних донорів обмежені... Якщо все буде добре і ми задовольнимо необхідну потребу, ми продовжимо збір”, - кажуть у Мінсоцполітиці.

Тим часом щодня лише на Чернігівщині фіксують до чотирьох потерпілих від шахраїв. У поліції припускають, що із заявами звертаються далеко не всі. Люди соромляться зізнаватися, що стали жертвою шахрайських схем.

Розкриття таких злочинів потребує багато часу. До того ж, зазвичай, кажуть у поліції, шахраї перебувають на непідконтрольній Україні території.

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