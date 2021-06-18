Шахраї вигадали нову схему видурювання грошей у пенсіонерів: як не потрапити на гачок

Шахраї називаються працівниками Пенсійного фонду.

Шахраї вигадали нову схему, за допомого якої полюють на заощадження пенсіонерів. Вони називаються працівниками Пенсійного фонду, напрошуються до помешкань пенсіонерів і втераються у довіру до літніх людей.

Що це за нова схема і як убезпечити себе та своїх рідних від шахраїв, розповіли у Сніданку з 1+1.

До 80-річної мами Анатолія днями на вулиці підішла незнайомка, яка назвалась працівницею Пенсійного фонду. Розповіла, що держава нині роздає пенсіонерам одноразову допомогу по 300 гривень, але без паспортних даних грошей отримати не можна. Тож жінка завела незнайомку в квартиру та показала паспорт. "Шахрайка дала тисячу ікаже, мовляв, не має без решти. Просить 700 грн", - згадує наш герой.

Також читайте Шахраї вигадали нову схему видурювання грошей у підприємців: як це працює

Проте гроші, які дають пенсіонерам, як виявилось, несправжні. Жінка не одразу помітила різницю, а пішла в магазин. Там і вказали на підроблені купюри.

Крім того, ймовірно, шахрайка сфотографувала паспорт жінки. Деяким установам, щоб видати кредит, достатньо копії документа. Анатолій пропрацював 20 років криміналістом одразу пояснив мамі, що це шахраї.

Щоб вберегтися від таких неприємних зустрічей, адвокат Лаврентій Царук дає дві важливі поради: "По-перше, не довіряти тим людям, які стукають до вас у двері бо це справді небезпечно. По-друге, літнім людям слід бути в постійному контакті з навколишніми для того, щоб не втрачати соціальні зв'язки, для того, щоб опиратися на їх підтримку. Через вік втрачається здатність контролю і здатність адекватно оцінити можливість небезпеки".

Слід зауважити, що працівники Пенсійного фонду ніколи не приходять до квартир. Будь-яку допомогу від держави можна отримати лише поштою або на карту. Тому не давайте в руки свої документи та не дозволяйте їх фотографувати.

Полювання за заощадженнями пенсіонерів: як вберегти літніх людей від шахраїв

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання