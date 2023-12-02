Шахраї влаштували “полювання” на родини загиблих військових: що обіцяють жертвам

Зловмисник зв'язувався з рідними загиблих військових, називався співробітником спецслужб, вводив їх в оману та вимагав гроші.

У Харкові шахрай, який називався співробітником СБУ, хотів видурити у вдови військового 10 тисяч доларів. Зловмисника викрили та затримали.

Про подробиці справи йдеться в ексклюзивному огляді Вікторії Панченко на YouTube-каналі TSN.UA.

У Харкові 48-річному чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві. За версією слідства, він зв'язувався з рідними загиблих військових, називався співробітником спецслужб, вводив їх в оману та вимагав гроші.

Подробиці справи

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Серед потерпілих - Олена, яка втратила чоловіка-військового 11 жовтня 2023 року. Він загинув у так званій сірій зоні, тому його тіло ще не передали близьким.

“Жінці почав писати шахрай, який представився знайомим. Заявив, що у ТЦК нібито брешуть, а чоловіка насправді можна врятувати, що він у полоні й потрібні лише гроші. Спочатку просив три тисячі доларів, згодом його апетити зросли до десяти тисяч”, - повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов на своїй Facebook-сторінці.

Що пропонував шахрай

За ці гроші фігурант обіцяв жінці своє сприяння у “поверненні” військового додому.

Для вирішення питання зловмисник гарантував своїй жертві, що внесе прізвище нібито полоненого воїна до списку на першочерговий обмін.

Таке листування тривало деякий час. Під натиском зловмисника Олена погодилась передати йому необхідну суму, але таки звернулася до поліції.

Затримання зловмисника

29 листопада підозрюваного затримали під час отримання грошей від потерпілої в одному з торговельних центрів Харкова. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

Правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як насправді повертають з полону

Поверненням тіл загиблих та обмінами військовополонених займаються відповідні державні структури. За інформацією Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося звільнити майже 2 600 українців – як військових, так і цивільних.

Держава не бере гроші від родин за повернення тіла загиблого чи обмін полоненого.

Правоохоронці закликають не перераховувати гроші аферистам, які можуть обіцяти повернути тіло чи обміняти полоненого за певну суму і відразу звертатися до поліції.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що за останніх пів року Україна змогла повернути близько 100 військових із полону в РФ. Ще кілька тисяч українських захисників наразі перебувають у полоні.

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