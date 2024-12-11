Шахрайські схеми з "тисячею Зеленського": жінка втратила майже 100 тисяч гривень

Аферисти пристосовуються до сьогодення та створюють фішингові посилання, щоб спокусити українців "тисячею Зеленського" і привласнити їхні гроші.

Жінка хотіла отримати “тисячу Зеленського”, а втратила майже 100 тисяч гривень, коли перейшла за невідомим посиланням. У поліції вже відкрили кримінальне провадження.

Тим часом старт програми “Зимова єПідтримка” виявився дуже успішним. Мільйони українців подали заявки на виплату тисячі гривень "від Зеленського". Однак, не минулося без скандалів. Усі деталі – дивіться в ексклюзиві ТСН.ua.

Шахрайські схеми

Жителька Чернівецької області втратила майже 100 тисяч гривень, ставши жертвою шахраїв, що обіцяли їй "тисячу Зеленського". Про деталі шахрайської схеми та як не потрапити на гачок повідомили у Нацполіції.

Аферисти пристосовуються до сьогодення та створюють фішингові посилання з метою отримання банківських реквізитів і конфіденційної інформації. Щойно людина вводить ці дані на фейковому сайті, з її електронного гаманця зникають кошти, які шахраї без труднощів привласнюють.

"Саме від такого виду шахрайства потерпіла 49-річна жителька Сторожинця. Заявниця розповіла співробітникам відділення №1 (м. Сторожинець) Чернівецького райуправління поліції, що в месенджері побачила оголошення про можливість отримання виплати за програмою "Зимова єПідтримка". Перейшовши за посиланням, жінка пройшла реєстрацію, де вказала конфіденційну інформацію, після чого з її картки зникло 98 960 гривень", – йдеться у повідомленні поліції.

Як не стати жертвою шахраїв

Слідчі поліції внесли відомості про вказаний факт незаконного заволодіння коштами буковинки до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські рекомендують громадянам не переходити за підозрілими посиланнями та в жодному разі не вводити на невідомих сайтах такі дані:

ім’я користувача та паролі;

номери банківських рахунків;

PIN-коди (особисті ідентифікаційні номери);

дату вашого народження;

CVV-коди.

Як отримати "тисячу Зеленського"

Інформацію про отримання додаткових грошових виплат шукайте тільки на офіційних сторінках. Зауважимо, що "Зимову єПідтримку" можна оформити лише у банках або в застосунку "Дія", або за допомогою "Укрпошти".

В Україні старт програми "Зимова єПідтримка" виявився дуже успішним. За добу після запуску програми "Зимова єПідтримка" в "Дії" понад 2,5 мільйона українців подали заявки на отримання 1000 грн. Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За статистикою, на допомогу для дітей було подано понад 551 000 заявок. Серед подавальників 64% — жінки, а 36% — чоловіки. Основна вікова група заявників — люди віком від 30 до 40 років.

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Він нагадав — якщо хтось ще не подав заявку, потрібно оновити застосунок і подати її для отримання державної допомоги. Процес подання заявки дуже швидкий — займає лише кілька секунд. Платформа "Дія" витримала високе навантаження та працює стабільно.

Нагадаємо, що програма "Зимова єПідтримка" стартувала 1 грудня 2024 року. Ця програма надає кожному українцю, зокрема дітям, 1000 грн для оплати товарів та послуг. Програма ініційована президентом Володимиром Зеленським, в народі її вже охрестили "Вовина тисяча".

Отримати 1000 грн можна буде до кінця лютого 2025 року. Сума підтримки є досить невеликою. 1000 грн навряд чи зможуть відчутно вплинути на фінансове становище більшості українців. Однак, у Мінекономіки вважають, що для частини людей вона буде досить значущою.

Для отримання грошей потрібно мати картку "Національного кешбеку". Якщо її не буде, то в інший спосіб гроші отримати не вдасться. Ті, хто зараз живе за кордоном як біженці, не матимуть можливості отримати гроші. Нарахування коштів за програмою "Зимова єПідтримка" буде проводитись тільки після верифікації місця перебування претендента. Таким чином, для виплат державі знадобиться не більше ніж 15 млрд гривень.

Скандальна "тисяча Зеленського"

Нагадаємо, що запит на отримання "Зимової єПідтримки" подали два з половиною мільйона українців. Однак, Мережа майорить такими заголовками: "Держава отримає доступ до ваших карток".

Як виявилось, оформлення фінансової допомоги за програмою "Зимова єПідтримка", відомої як "тисяча Зеленського", таки ставить під загрозу питання банківської таємниці. Про це повідомила народна депутатка від партії "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар та експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

За словами Сюмар, перед тим, як оформлювати "тисячу Зеленського", варто згадати, що ми живемо у світі штучного інтелекту, який аналізує кожен ваш крок.

Водночас експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун висловив думку, що програми на кшталт "Зимової єПідтримки" й "Національного кешбеку" створюють ризики для банківської таємниці.

Зокрема повідомляється, що персональні дані можуть стати товаром на чорному ринку, а самі громадяни, які їх добровільно надали, можуть постраждати від власних дій.

Корсун також нагадав, що тема персональних даних вважається в ЄС надзвичайно чутливою інформацією. Є соціальний запит на захист персональних даних, тому уряди країн ЄС змушені реагувати та запроваджувати жорстке законодавство.

В Україні також існує законодавство щодо захисту персональних даних, але воно не працює, бо там відсутні ключові принципи, які передбачені в ЄС, — незалежність регулятора, наявність важелів впливу та інше. В Україні все це існує лише формально, пояснив експерт.

Банки шукають позитивні рішення

Щоправда, є й позитивні зрушення. Для того, щоб отримати 1000 грн в межах програми "Зимова єПідтримка", зараз не обов’язково надавати дозвіл на передавання даних про свої купівлі. Одноразова грошова допомога від держави нараховується на картку "Національний кешбек", яку потрібно відкрити в одному з банків-партнерів.

Для того, щоб долучитися до самої програми нарахування кешбеку за купівлю українських товарів, потрібно надати дозвіл на передавання даних про свої транзакції. Відповідно, в суспільстві сформувалась думка і занепокоєння, що для отримання "тисячі Зеленського" теж потрібно дати згоду на оброблення даних про всі транзакції.

Однак це не відповідає дійсності. Для того, щоб отримати "тисячу Зеленського", достатньо просто відкрити картку "Національний кешбек". Тобто, переходити на другий етап та надавати державі доступ до інформації про розрахунки необов’язково, пояснила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОБЕРЕЖНО! Шахраї наживаються на “тисячі від Зеленського”! Є перші жертви!

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