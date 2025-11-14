"Шахед" вдарив по продавчині, яка торгувала картоплею: подробиці смертельного обстрілу ринку в Чорноморську

Чорноморськ / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Чорноморськ на Одещині росіяни підступно атакували вдень, коли на вулицях було людно. І поцілили просто у натовп на ринку. Мішенями стали звичайні покупці, що прийшли по картоплю. Жінка, яка продавала її, загинула.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Олена Черняєва.

Російський безпілотник впав просто на невеличкий ринок, який працює тут щоранку. Це майданчик, на якому торгують з машин. Поруч — автомобільна стоянка і жвава міська дорога.



Людей, коли почалася атака, було багато. Удар прийшовся на машину, з якої торгували картоплею. Біля неї стояла невелика черга. Попередньо, одна з загиблих — жінка, яка продавала картоплю. Їй було 53 роки. Ще одна загибла, водчевидь покупчиня, їй було 70 років.

Свідки кажуть — сигнал повітряної тривоги люди здебільшого проігнорували. Адже усі виснажені нескінченними тривогами, які лунають вже шість діб поспіль — і вдень і вночі.

Люди кажуть — вочевидь ворог розраховував саме на те, що вони втомляться від постійних тривог і знехтують черговою. Один із потерпілих, що продає на ринку подушки, каже — в момент удару сидів у авто. Врятувався лише тому, що між собою і лобовим склом поставив подушку.

У мережі шириться відео прильоту “Шахеда”. Він пікірує просто на дорогу, у натовп.

Наразі відомо про одинадцять постраждалих, серед них півторарічна дитина. Одна людина у вкрай важкому стані. Зараз в лікарні залишаються шестеро людей. Мікроавтобус, який прийняв головний удар, після влучання спалахнув і згорів ущент. Автівку вибухом розірвало на шматки, ще два мікроавтобуси та шість легковиків — посічені уламками.

Міський голова Чорноморська вже повідомив: загиблих поховають міським коштом. Завтра в місті оголосили день жалоби.

Нагадаємо, українські військові знешкодили 405 дронів та 14 ракет, зокрема дві аеробалістичні ракети «Кинджал», якими вночі Росія атакувала Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.