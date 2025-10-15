ТСН у соціальних мережах

"Шахед" влучив у будинок багатодітної родини, чоловік і жінка загинули: як РФ "стирає" села на Дніпропетровщині

Російські окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Автор публікації
Анастасія Невірна
Андріївка

Андріївка / © ТСН

Села Андріївського старостату Дніпропетровщини порожніють на очах. До них стрімко наближається фронт. Щойно полетіли КАБи — люди почали виїжджати. Потужні прильоти, що були кілька днів тому, розтрощили центр і поставили крапку на мріях про власну школу в Андріївці.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Пані Ольга — староста Андріївки, відчиняє двері розтрощеної сільради. Замок тут умовний, бо цілих вікон майже немає. Замість того, щоб швидко піднятись у свій кабінет, їй постійно доводиться оминати руїни. До кабінету староста так і не доходить — лунає вибух.

У підвалі, каже староста, провели з колегами не одну годину. Коли вибухи вщухають і пані Ользі вдається потрапити на робоче місце, вона намагається швиденько впоратись із документами. З родиною вона виїхала у безпечніше місце, але кілька разів на тиждень навідується, аби підтримати тих, хто ще лишається в селі. Розповідає, останні прильоти КАБів погнали з домівок навіть тих, хто намагався триматись.

«На сьогодні день у нас залишилося в 9 населених пунктах 75 людей, така на зараз ситуація, дуже катастрофічна», — каже староста Андріївської сільської ради Ольга Кримова.

Трагедія, що трапилась в сусідньому селі, — для багатьох стала останнею краплею.

«Шахед» попав у будинок молодої сім’ї, це багатодітна родина була. Мати батько і троє дітей, дівчаток. Батько й мати сходу насмерть, а діток спасли дівчинка середня витягла з пожежі і спасла, але на жаль вони залишилися сиротами», — каже староста Андріївської сільської ради Ольга Кримова.

Дітей у цих населених пунктах давно не лишилось, останніх вивезли на початку вересня. А днями ворог зруйнував і надію на їх повернення. КАБом розтрощив школу. Поки ТСН спілкується із старостою — лунають вибухи.

Вулиці Андріївки геть порожні. Зустріти бодай когось тут дуже складно. Пані Катерина лишилась одна на усю вулицю. Жінці 87. Так-сяк ще порається по господарству, тримає курей і їхати геть, каже, не збирається.

Пані Ольга все ж намагається вмовити літню жінку виїжджати.

«Ввечері того ж дня, коли наша знімальна група була в Андріївці, росіяни розтрощили міст що веде до неї. Це означає — навіть хліб сюди тепер доправити буде важко», — каже Анастасія Невірна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 07:00 новини 15 жовтня. Українці у Вашингтоні! Зброя від НАТО! Епідемія "електронок"


